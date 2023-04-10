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Chrome підтримуватиме API WebGPU за замовчуванням - чому це важливо

Chrome підтримуватиме API WebGPU за замовчуванням - чому це важливо

Київ • УНН

 • 806320 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Google оголосив минулого тижня, що ввімкне підтримку WebGPU у своєму браузері Chrome за замовчуванням, починаючи з версії 113, яка зараз перебуває в бета-версії. API веб-графіки наступного покоління спрямований на усунення недоліків WebGL, пише УНН з посиланням на Ars Technica.

Деталі

WebGPU, що в розробці з 2017 року, - це графічний API наступного покоління, який має на меті надати переваги малозатратного API, як-от Direct3D 12 від Microsoft, Metal від Apple і Vulkan, у веб-браузерах та інших програмах.

Google каже, що Mozilla та Apple з часом підтримуватимуть WebGPU у Firefox і Safari, а такі браузери, як Microsoft Edge і Opera, які покладаються на движок браузера Chromium, мабуть, зможуть увімкнути його так само, як Google.

Chrome 113 підтримує WebGPU на Windows, macOS і ChromeOS для початку, а «підтримка інших платформ», таких як Linux і Android, «з’явиться пізніше цього року». Ця версія браузера має з’явитися для всіх користувачів Chrome десь у травні.

Що таке WebGPU

WebGPU є свого роду наступником WebGL, набагато старішого API, який дозволяє відтворювати графіку на основі OpenGL у вашому браузері без додаткових плагінів сторонніх розробників, таких як Adobe Flash. Попри те, що WebGL був революційним, коли був анонсований у 2009 році, сьогодні він страждає від багатьох тих самих проблем, що й OpenGL: він не використовує всі переваги сучасних графічних процесорів, він може втрачати продуктивність через витрати драйверів, і він має лише обмежену та незграбну підтримку обчислювальних навантажень графічного процесора.

«У той час як WebGL здебільшого призначений для малювання зображень, але може бути перепрофільований (з великими зусиллями) для виконання інших видів обчислень, WebGPU має першокласну підтримку для виконання загальних обчислень на графічному процесорі», - ідеться в проекті документа, який пояснює, чому існує WebGPU.

Новий API забезпечить покращену графіку в фреймворках, таких як Babylon.js, і ігрових движках, таких як Unity; підтримуватиме робочі навантаження з прискоренням на графічному процесорі, такі як ті, що використовуються для машинного навчання та ШІ; і може полегшити веб-додаткам для роботи з фото і відео (серед інших) використання свого роду прискорення графічного процесора, від якого виграють нативні програми.

WebGPU розробляється робочою групою, до якої входять представники Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Intel та багатьох інших компаній, і в результаті API розроблено таким чином, щоб бути максимально сумісним.

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