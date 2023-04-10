Google збирається додати субтитри українською у Chrome

Деталі

Користувач Reddit та бета-тестер Chrome Canary Leopeva64 опублікував кілька скріншотів та GIF-файлів у сабреддіті r/chrome, демонструючи майбутню функцію субтитрів Live Translate, яка з'явиться у браузері Google.

З опублікованого Leopeva64 випливає, що для перекладу є п'ять основних мовних пакетів, крім англійської, включаючи французьку, німецьку, італійську, японську та іспанську. Користувачі повинні мати можливість перекладати звук будь-якою з цих шести мов на свою рідну мову, якщо ця рідна мова перебуває у списку підтримуваних мов. Після торішнього Google I/O компанія збільшила кількість мов Google Translate до 133. У переліку, як видно з опублікованого Leopeva64, є й українська.

У Chrome, як очікується, Live Translate відображатиметься у вигляді вікна, яке закриє частину екрана. Потім він розшифровує будь-який звук, який ви відтворюєте, мовою оригіналу, а потім повільно перекладає на мову користувача. Як зауважує користувач Reddit, у вікні автоматично показується переклад відео у режимі реального часу. Тож, функція може бути корисна, наприклад, при перегляді фільмів чи серіалів.

Якщо релізна версія збереже той самий інтерфейс користувача, то вікно можна згорнути або закріпити в певній частині екрана. Google вже кілька місяців проводить бета-тестування функції перекладу у Chrome Canary, версії браузера з раннім доступом. Попри те, що робота над цією функцією, здається, просувається вперед, досі немає офіційного повідомлення про те, коли можна буде побачити фінальний реліз.

Доповнення

Google працює над Live Translation як мінімум із 2020 року.