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Google собирается добавить субтитры на украинском языке в Chrome

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Почти через два года браузеры Chrome вскоре могут наконец получить функцию, которая до сих пор была доступна только на телефонах Google Pixel - субтитры Live Translate, в том числе на украинском, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo

Детали

Пользователь Reddit и бета-тестер Chrome Canary Leopeva64 опубликовал несколько скриншотов и GIF-файлов в сабреддите r/chrome, демонстрируя будущую функцию субтитров Live Translate, которая появится в браузере Google. 

Из опубликованного Leopeva64 следует, что для перевода есть пять основных языковых пакетов, помимо английского, включая французский, немецкий, итальянский, японский и испанский. Пользователи должны иметь возможность переводить звук на любой из этих шести языков на свой родной язык, если этот родной язык находится в списке поддерживаемых языков. После прошлогоднего Google I/O компания увеличила количество языков Google Translate до 133. В перечне, как видно из опубликованного Leopeva64, есть и украинский. 

В Chrome, как ожидается, Live Translate будет отображаться в виде окна, которое закроет часть экрана. Затем он расшифровывает любой звук, который вы воспроизводите, на языке оригинала, а затем медленно переводит на язык пользователя. Как отмечает пользователь Reddit, в окне автоматически показывается перевод видео в режиме реального времени. Поэтому, функция может быть полезна, например, при просмотре фильмов или сериалов. 

Если релизная версия сохранит тот же интерфейс пользователя, то окно можно свернуть или закрепить в определенной части экрана. Google уже несколько месяцев проводит бета-тестирование функции перевода в Chrome Canary, версии браузера с ранним доступом. Несмотря на то, что работа над этой функцией, кажется, продвигается вперед, до сих пор нет официального сообщения о том, когда можно будет увидеть финальный релиз.

Дополнение

Google работает над Live Translation как минимум с 2020 года.

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