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Chrome будет поддерживать API WebGPU по умолчанию - почему это важно

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Google объявил на прошлой неделе, что включит поддержку WebGPU в своем браузере Chrome по умолчанию, начиная с версии 113, которая сейчас находится в бета-версии. API веб-графики следующего поколения направлен на устранение недостатков WebGL, пишет УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

WebGPU, находящийся в разработке с 2017 года, - это графический API следующего поколения, цель которого - предоставить преимущества малозатратного API, такого как Direct3D 12 от Microsoft, Metal от Apple и Vulkan, в веб-браузерах и других приложениях.

Google говорит, что Mozilla и Apple со временем будут поддерживать WebGPU в Firefox и Safari, а такие браузеры, как Microsoft Edge и Opera, которые полагаются на движок браузера Chromium, видимо, смогут включить его так же, как Google.

Chrome 113 поддерживает WebGPU на Windows, macOS и ChromeOS для начала, а «поддержка других платформ», таких как Linux и Android, «появится позже в этом году». Эта версия браузера должна появиться для всех пользователей Chrome где-то в мае.

Что такое WebGPU

WebGPU является своего рода преемником WebGL, гораздо более старого API, который позволяет воспроизводить графику на основе OpenGL в вашем браузере без дополнительных сторонних плагинов, таких как Adobe Flash. Несмотря на то, что WebGL был революционным, когда был анонсирован в 2009 году, сегодня он страдает от многих из тех же проблем, что и OpenGL: он не использует все преимущества современных графических процессоров, он может терять производительность из-за затрат на драйверы, и он имеет только ограниченную и неуклюжую поддержку вычислительных нагрузок графического процессора.

«В то время как WebGL в основном предназначен для рисования изображений, но может быть перепрофилирован (с большими усилиями) для выполнения других видов вычислений, WebGPU имеет первоклассную поддержку для выполнения общих вычислений на графическом процессоре», - говорится в проекте документа, который объясняет, почему существует WebGPU.

Новый API обеспечит улучшенную графику в фреймворках, таких как Babylon.js, и игровых движках, таких как Unity; будет поддерживать рабочие нагрузки с ускорением на графическом процессоре, такие как те, что используются для машинного обучения и ИИ; и может облегчить веб-приложениям для работы с фото и видео (среди прочих) использование своего рода ускорения графического процессора, от которого выигрывают нативные приложения.

WebGPU разрабатывается рабочей группой, в которую входят представители Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Intel и многих других компаний, и в результате API разработан таким образом, чтобы быть максимально совместимым.

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