Чому жінки живуть довше за чоловіків: вчені розкрили таємницю
Дослідження показало, що жінки та самки ссавців живуть довше за чоловіків та самців в середньому на 12% через еволюційні та репродуктивні фактори. Батьківський фактор також впливає на тривалість життя, хоча розрив у тривалості життя між статями скоротився завдяки медицині.
Вчені встановили, що жінки в середньому живуть довше за чоловіків - причому, це стосується не лише людей, а й інших живих істот, зокрема, тварин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Popular Science.
Деталі
За даними дослідження, причини такого розриву вкорінені в еволюційній історії. Наприклад, у ссавців самки живуть у середньому на 12% довше за самців.
І хоча в деяких країнах цей розрив у тривалості життя між чоловічою і жіночою статями дещо скоротився завдяки поліпшенню умов життя і розвитку медицини, найближчим часом відповідний розрив у тривалості життя навряд чи зникне.
Також автори дослідження встановили, що не тільки генетика, а й репродуктивні стратегії також відіграють роль. Крім того, важливим є батьківський фактор - стать, яка приділяє більше часу вихованню потомства, живе довше.
Нагадаємо
