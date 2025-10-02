Чому жінки живуть довше за чоловіків: вчені розкрили таємницю

Дослідження показало, що жінки та самки ссавців живуть довше за чоловіків та самців в середньому на 12% через еволюційні та репродуктивні фактори. Батьківський фактор також впливає на тривалість життя, хоча розрив у тривалості життя між статями скоротився завдяки медицині.