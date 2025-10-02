$41.220.08
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Почему женщины живут дольше мужчин: ученые раскрыли тайну

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Исследование показало, что женщины и самки млекопитающих живут дольше мужчин и самцов в среднем на 12% из-за эволюционных и репродуктивных факторов. Родительский фактор также влияет на продолжительность жизни, хотя разрыв в продолжительности жизни между полами сократился благодаря медицине.

Почему женщины живут дольше мужчин: ученые раскрыли тайну

Ученые установили, что женщины в среднем живут дольше мужчин - причем, это касается не только людей, но и других живых существ, в частности, животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Popular Science.

Детали

По данным исследования, причины такого разрыва укоренены в эволюционной истории. Например, у млекопитающих самки живут в среднем на 12% дольше самцов.

И хотя в некоторых странах этот разрыв в продолжительности жизни между мужским и женским полами несколько сократился благодаря улучшению условий жизни и развитию медицины, в ближайшее время соответствующий разрыв в продолжительности жизни вряд ли исчезнет.

Также авторы исследования установили, что не только генетика, но и репродуктивные стратегии также играют роль. Кроме того, важен родительский фактор - пол, который уделяет больше времени воспитанию потомства, живет дольше.

Напомним

Ранее ученые установили, что микропластик влияет на клетки костной ткани, стимулируя образование остеокластов. Это нарушает баланс восстановления костей, что повышает риск переломов.

