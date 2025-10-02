Почему женщины живут дольше мужчин: ученые раскрыли тайну
Киев • УНН
Исследование показало, что женщины и самки млекопитающих живут дольше мужчин и самцов в среднем на 12% из-за эволюционных и репродуктивных факторов. Родительский фактор также влияет на продолжительность жизни, хотя разрыв в продолжительности жизни между полами сократился благодаря медицине.
Ученые установили, что женщины в среднем живут дольше мужчин - причем, это касается не только людей, но и других живых существ, в частности, животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Popular Science.
Детали
По данным исследования, причины такого разрыва укоренены в эволюционной истории. Например, у млекопитающих самки живут в среднем на 12% дольше самцов.
И хотя в некоторых странах этот разрыв в продолжительности жизни между мужским и женским полами несколько сократился благодаря улучшению условий жизни и развитию медицины, в ближайшее время соответствующий разрыв в продолжительности жизни вряд ли исчезнет.
Также авторы исследования установили, что не только генетика, но и репродуктивные стратегии также играют роль. Кроме того, важен родительский фактор - пол, который уделяет больше времени воспитанию потомства, живет дольше.
Напомним
Ранее ученые установили, что микропластик влияет на клетки костной ткани, стимулируя образование остеокластов. Это нарушает баланс восстановления костей, что повышает риск переломов.