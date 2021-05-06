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Чому візит Блінкена до України - це успіх і сигнал для Росії: експерти радять читати між рядків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Візит Державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну можна розцінювати як успіх. Чому все саме так, УНН пояснив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Цитата:

“Мені він (візит Блінкена - ред.) сподобався. Справді, за сухими фразами дуже часто треба знайти ті речі, які читаються між рядками, і формальні розмови, навіть те, що ми обговорили, вже свідчить про те, що теми, які були обговорені, для нас є надзвичайно важливими, корисними, і тут треба сказати правду, що у цьому плані це був успіх”, — сказав співрозмовник УНН.

Деталі

Так, зі слів Огризка, американська сторона вкотре підтвердила, що територіальна цілісність України — це “не слова, а велика конкретика”, яку США дуже впевнено підтримує.

По-друге, американці, на думку ексміністра, підтвердили, що підтримка України, насамперед військова, залишається пріоритетом. США підтвердили, що добре розуміються на внутрішніх проблемах Україні і готові нам допомагати.

“Звичайно, при цьому вони вимагатимуть конкретних речей, але я вважаю, що це лише на користь Україні — чим швидше ми пройдемо цей процес від розмов про реформи до періоду їх виконання, тим швидше ми станемо членами Європейського Союзу і НАТО. Тому, з якого боку не подивитись — всюди плюс. Я вважаю, що це як раз те, що потрібно”, — зауважив він.

Також Огризко підкреслив, що візит Блінкена в Європу почався з Великої Британії, і другим пунктом був саме Київ.

“Я вважаю, що це дуже чіткий сигнал про те, що Україна для США — це не формальність, а серйозна річ, це стратегія. Тому я думаю, що ми всі можемо бути задоволені, що ми не наодинці. Російська Федерація, я думаю, всі ці сигнали чудово розуміє і читає. Тож це — великий плюс”, — підкреслив він.

Контекст

Держсекретар США прибув у Київ у середу, 5 травня, після 23:00. Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідує і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.

6 травня зранку Блінкен вже провів зустрічі з народними депутатами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювалися у тому числі і реформи та військове співробітництво. Також була зустріч з очільником ПЦУ Епіфанієм.

Згодом Блінкен зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, сторони обговорили питання ситуації на сході України, Криму, "Північного потоку-2", розбудови співпраці з Україною. Окрім того, відбулася зустріч Держсекретаря США з Прем'єром Денисом Шмигалем, де останній наголосив, що "Україна налаштована на продовження ключових реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права". Також на цій зустрічі сторони порушили питання енергетичної безпеки, зокрема і будівництво "Північного потоку-2" і протидію цьому.

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