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Зеленський і Блінкен зустрілися у Києві

Зеленський і Блінкен зустрілися у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У Києві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена, який відвідує Україну. Про це УНН повідомили в Офісі Президента.

Цитата:

“Для мене особисто й для України дуже приємно й це честь — приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні. Це дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який, починаючи з 2014 року, США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку”, — зазначив Володимир Зеленський, вітаючи Ентоні Блінкена у Києві.

Деталі

До слова, раніше у ЗМІ повідомлялося, що вишукувалася можливість для зустрічі Зеленського і Блінкена тет-а-тет, при цьому, як видно з оприлюднених ОП фотографій, зустріч проходила у розширеному форматі.

Після завершення переговорів Глава держави та Держсекретар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ.

У межах візиту Ентоні Блінкен також зустрінеться з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими офіційними особами.

Що було раніше

Держсекретар США прибув у Київ у середу, 5 травня, після 23:00. Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.

6 травня зранку Блінкен вже провів зустрічі з народними депутатами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювалися у тому числі і реформи та військове співробітництво.

За повідомленням пресслужби Верховної Ради, на зустрічі з парламентарями у формі робочого сніданку були присутні голови фракцій і голова ВР Дмитро Разумков. Вказано, що на зустрічі сторони обмінялися думками щодо реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, парламентської та реформи СБУ. Окремо було порушено питання про виконання закону “Про управління об'єктами державної власності” щодо призначення голови правління НАК “Нафтогаз”, вказали у парламенті.

Під час зустрічі, зазначили у монобільшості, держсекретар США розповів про те, що на саміті G7 питання підтримки України було основним, як і на зустрічі країн-членів НАТО. З огляду на це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на зустрічі звернувся з проханням вивчити можливість укладання двостороннього договору про стратегічне військове співробітництво між США та Україною. Окрім того, українська сторона попросила підтримки в отриманні ПДЧ в НАТО та запевнила, що Україна й надалі продовжуватиме реформи. Також прозвучало прохання призначити спецпредставника по Україні – Крістіну Квін як посла на постійній основі.

Потім Державний секретар США поклав квіти до стіни пам’яті полеглих за Україну та зустрівся з митрополитом Епіфанієм. Після цього вони разом відвідали Михайлівський собор. Цей сегмент візиту Блінкена мав тривати з 10:10 до 10:45.

Зустріч Блінкена з Президентом України Володимиром Зеленським за планом повинна була розпочатися о 10:45 і тривати близько години.

Візит до ОП не обійшовся без ексцесів. За повідомленнями, зустрітися з делегацією США хотіли представники ФОПів та інших об'єднань громадян, які протестують у центрі Києва. Однак, підхід до Офісу Президента заблокували правоохоронці. При цьому, до прикладу, журналістів пускають, при наявності посвідчення.

Політичні відносини України і США

Відносини України та США мають рівень стратегічного партнерства. З точки зору української дипломатії, політичний діалог високого та найвищого рівня Україна-США розвивається динамічно. Сполучені Штати надають вагоме сприяння Україні у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету нашої держави і протидії російській агресії, мобілізації міжнародної спільноти, зміцненні обороноздатності й енергетичної безпеки України, залученні міжнародної допомоги для реалізації всеосяжних політичних, економічних та соціальних реформ, а також зміцнення верховенства права в Україні.

У 2017 році було ухвалено рішення про передачу нашій державі летальних озброєнь, зокрема протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", катерів берегової охорони "Айленд", інших видів зброї. У липні 2018 року тодішній Держсекретар США оприлюднив "Кримську декларацію" щодо невизнання Сполученими Штатами незаконної анексії Криму та вимоги повернення цієї території Україні. Адміністрація США впроваджує жорсткий санкційний курс проти РФ, зокрема проти російського безпекового та оборонного секторів, проекту газогону "Північний потік -2" (спорудження було призупинено головним підрядником через санкції, передбачені законом США про витрати на потреби національної оборони у 2020 році).

США продовжують залишатися найбільшим донором технічної допомоги Україні, з 1991 по 2020 рік її обсяг сягнув близько 5 млрд дол.

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