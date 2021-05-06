Зеленский и Блинкен встретились в Киеве

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"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку", - отметил Владимир Зеленский, приветствуя Энтони Блинкена в Киеве.

Детали

К слову, ранее в СМИ сообщалось, что выискивалась возможность для встречи Зеленского и Блинкена тет-а-тет, при этом, как видно из обнародованных ОП фотографий, встреча проходила в расширенном формате.

После завершения переговоров Глава государства и Госсекретарь США коротко пообщаются с представителями СМИ.

В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.

Что было ранее

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00. Вместе с главой Госдепартамента США Киев посещает и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.

6 мая утром Блинкен уже провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы и военное сотрудничество.

По сообщению пресс-службы Верховной Рады, на встрече с парламентариями в форме рабочего завтрака присутствовали председатели фракций и председатель ВР Дмитрий Разумков. Указано, что на встрече стороны обменялись мнениями относительно реформ в Украине, в частности антикоррупционной, парламентской и реформы СБУ. Отдельно был затронут вопрос о выполнении закона "Об управлении объектами государственной собственности" относительно назначения главы правления НАК "Нафтогаз", указали в парламенте.

Во время встречи, сообщили в монобольшинстве, госсекретарь США рассказал о том, что на саммите G7 вопрос поддержки Украины было основным, как и на встрече стран-членов НАТО. Учитывая это, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на встрече обратился с просьбой изучить возможность заключения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной. Кроме того, украинская сторона попросила поддержки в получении ПДЧ в НАТО и заверила, что Украина будет продолжать реформы. Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине - Кристину Квин послом на постоянной основе.

Позже Государственный секретарь США возложил цветы к стене памяти павших за Украину и встретился с митрополитом Епифанием. После этого они вместе посетили Михайловский собор. Этот сегмент визита Блинкена должен был длиться с 10:10 до 10:45.

Встреча Блинкена с Президентом Украины Владимиром Зеленским по плану должна была начаться в 10:45 и продолжаться около часа.

Визит в ОП не обошелся без эксцессов. По сообщениям, встретиться с делегацией США хотели представители ФЛП и других объединений граждан, протестующих в центре Киева. Однако, подход к Офису Президента заблокировали правоохранители. При этом, к примеру, журналистов пускают, при наличии удостоверения.

Политические отношения Украины и США

Отношения Украины и США имеют уровень стратегического партнерства. С точки зрения украинской дипломатии, политический диалог высокого и самого высокого уровня Украина-США развивается динамично. Соединенные Штаты оказывают весомое содействие Украине в отстаивании территориальной целостности и суверенитета нашего государства и противодействии российской агрессии, мобилизации международного сообщества, укреплении обороноспособности и энергетической безопасности Украины, привлечении международной помощи для реализации всеобъемлющих политических, экономических и социальных реформ, а также укреплении верховенства права в Украине.

В 2017 году было принято решение о передаче нашей стране летальных вооружений, в частности противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", катеров береговой охраны "Айленд", других видов оружия. В июле 2018 года тогдашний Госсекретарь США обнародовал "Крымскую декларацию" о непризнании Соединенными Штатами незаконной аннексии Крыма и требованиях возврата этой территории Украине. Администрация США внедряет жесткий санкционный курс против РФ, в том числе против российского сектора безопасности и оборонного сектора, проекта газопровода "Северный поток-2" (сооружение было приостановлено главным подрядчиком из-за санкций, предусмотренных законом США о расходах на нужды национальной обороны в 2020 году).

США продолжают оставаться крупнейшим донором технической помощи Украине, с 1991 по 2020 год ее объем составил около 5 млрд долл.