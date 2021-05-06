Почему визит Блинкена в Украину - это успех и сигнал для России: эксперты советуют читать между строк

Цитата:

"Мне он (визит Блинкена - ред.) понравился. Действительно, за сухими фразами очень часто надо найти те вещи, которые читаются между строк, и формальные разговоры, даже то, что мы обсудили, уже свидетельствует о том, что темы, которые обсуждались, для нас очень важны, полезны, и здесь надо сказать правду, что в этом плане это был успех", - сказал собеседник УНН.

Детали

Так, по словам Огрызко, американская сторона в очередной раз подтвердила, что территориальная целостность Украины - это "не слова, а большая конкретика", которую США очень уверенно поддерживает.

Во-вторых, американцы, по мнению экс-министра, подтвердили, что поддержка Украины, прежде всего военная, остается приоритетом. США подтвердили, что хорошо разбираются на внутренних проблемах Украины и готовы нам помогать.

"Конечно, при этом они будут требовать конкретных вещей, но я считаю, что это только на пользу Украине - чем быстрее мы пройдем этот процесс от разговоров о реформах к периоду их выполнения, тем быстрее мы станем членами Европейского Союза и НАТО. Поэтому, с какой стороны ни посмотреть - везде плюс. Я считаю, что это как раз то, что нужно", - отметил он.

Также Огрызко подчеркнул, что визит Блинкена в Европу начался с Великобритании, и вторым пунктом был именно Киев.

"Я считаю, что это очень четкий сигнал о том, что Украина для США - это не формальность, а серьезная вещь, это стратегия. Поэтому я думаю, что мы все можем быть довольны, что мы не одни. Российская Федерация, я думаю, все эти сигналы прекрасно понимает и читает. Поэтому это - большой плюс", - подчеркнул он.

Контекст

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00. Вместе с главой Госдепартамента США Киев посещает и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.

6 мая утром Блинкен уже провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы и военное сотрудничество. Также была встреча с главой ПЦУ Епифанием.

Позже Блинкен встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили вопросы ситуации на востоке Украины, Крыма, "Северного потока-2", развития сотрудничества. Кроме того, состоялась встреча Госсекретаря США с Премьером Денисом Шмыгалем, где последний отметил, что "Украина настроена на продолжение ключевых реформ, особенно в области борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права". Также на этой встрече стороны обсудили вопросы энергетической безопасности, в том числе строительство "Северного потока-2" и противодействие этому.