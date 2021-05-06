Почему визит Блинкена в Украину - это успех и сигнал для России: эксперты советуют читать между строк

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 83762 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 145224 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 148648 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 217852 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 256701 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 146440 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 136822 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 227629 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125810 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185070 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 155149 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 129105 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 128403 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 143007 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 109679 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 256701 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 227629 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 384676 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 351173 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 335119 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 109573 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 142902 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 129013 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 217771 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 154367 просмотра
Актуальное
Почему визит Блинкена в Украину - это успех и сигнал для России: эксперты советуют читать между строк

Почему визит Блинкена в Украину - это успех и сигнал для России: эксперты советуют читать между строк

Киев  •  УНН

 • 46114 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину можно расценивать как успех. Почему все именно так, УНН объяснил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Цитата:

"Мне он (визит Блинкена - ред.) понравился. Действительно, за сухими фразами очень часто надо найти те вещи, которые читаются между строк, и формальные разговоры, даже то, что мы обсудили, уже свидетельствует о том, что темы, которые обсуждались, для нас очень важны, полезны, и здесь надо сказать правду, что в этом плане это был успех", - сказал собеседник УНН.

Детали

Так, по словам Огрызко, американская сторона в очередной раз подтвердила, что территориальная целостность Украины - это "не слова, а большая конкретика", которую США очень уверенно поддерживает.

Во-вторых, американцы, по мнению экс-министра, подтвердили, что поддержка Украины, прежде всего военная, остается приоритетом. США подтвердили, что хорошо разбираются на внутренних проблемах Украины и готовы нам помогать.

"Конечно, при этом они будут требовать конкретных вещей, но я считаю, что это только на пользу Украине - чем быстрее мы пройдем этот процесс от разговоров о реформах к периоду их выполнения, тем быстрее мы станем членами Европейского Союза и НАТО. Поэтому, с какой стороны ни посмотреть - везде плюс. Я считаю, что это как раз то, что нужно", - отметил он.

Также Огрызко подчеркнул, что визит Блинкена в Европу начался с Великобритании, и вторым пунктом был именно Киев.

"Я считаю, что это очень четкий сигнал о том, что Украина для США - это не формальность, а серьезная вещь, это стратегия. Поэтому я думаю, что мы все можем быть довольны, что мы не одни. Российская Федерация, я думаю, все эти сигналы прекрасно понимает и читает. Поэтому это - большой плюс", - подчеркнул он.

Контекст

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00. Вместе с главой Госдепартамента США Киев посещает и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.

6 мая утром Блинкен уже провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы и военное сотрудничество. Также была встреча с главой ПЦУ Епифанием.

Позже Блинкен встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили вопросы ситуации на востоке Украины, Крыма, "Северного потока-2", развития сотрудничества. Кроме того, состоялась встреча Госсекретаря США с Премьером Денисом Шмыгалем, где последний отметил, что "Украина настроена на продолжение ключевых реформ, особенно в области борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права". Также на этой встрече стороны обсудили вопросы энергетической безопасности, в том числе строительство "Северного потока-2" и противодействие этому.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы