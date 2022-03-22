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Чому та яку інформацію треба приховувати: у Держспецзв'язку відповіли на головні питання

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У пресслужбі Держспецзв'язку дали відповідь на найпоширеніші запитання щодо оприлюднення даних під час війни, пише УНН.

Чому та яку інформацію треба приховувати: у Держспецзв'язку відповіли на головні питання

Деталі

Так, зокрема, у Держспецзв'язку роз'яснили:

  • Чому під час війни не можна публічно говорити чи писати про те, Україна веде з кимось перемовини про постачання військової техніки, зброї, амуніції і чого завгодно для ЗСУ? Тому що рф робить все можливе аби зірвати контракти.
  • Чому під час війни не можна говорити про те, що вже відбулись поставки і в нас є щось новеньке? Тому що ворог одразу корегує свої дії під нові дані.
  • Чому не можна називати точні адреси та впізнавані описи об‘єктів, у які влучили ракети або у які промахнулись ракети? Бо це коригування вогню для ворога.
  • Чому не можна публічно викладати військові об‘єкти (госпіталь це теж, між іншим, військовий об’єкт), місця знаходження зброї, військової техніки, особового складу? Тому що в десятки разів збільшується ймовірність знищення об’єкта ворогом.
  • Чому не треба публічно під час війни робити фактчекінг заяв і публікацій силових відомств та спецслужб? Тому що це війна. Ці заяви проходять велику кількість відомчих фільтрів і якщо вони оприлюднюються, значить так треба для оборони держави.
  • Чому не треба публічно і непублічно сумніватись у рішеннях та поінформованості ЗСУ? Тому що ЗСУ найбільш поінформовані про ситуацію на фронті. І якщо вам не зрозуміле рішення, значить ви просто не все знаєте. Крім того, військові рішення не можуть прийматись під впливом громадської думки - бо це професійні рішення, це так само як в хірургії.

Раніше

Як писав УНН, раніше у МВС закликали українців фіксувати всі злочини окупантів для доказів у міжнародних судах.

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