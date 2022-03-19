У МВС закликають українців фіксувати всі злочини окупантів для доказів у міжнародних судах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України фіксує всі випадки злочинів російськими терористами на території України для того, щоб надати їх як докази у міжнародних судах. Про це під час брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН.
Цитата
“Національна поліція і МВС фіксують всі випадки вбивств, всі випадки зґвалтувань, грабежу та мародерства з боку російських окупантів. Дуже важливо для майбутніх суддів, як міжнародних, так і українських – повністю фіксувати всі злочини, які були скоєні проти України. Для цього ми починаємо перелік по відеофіксації всіх фактів злочинів”, - наголосив Геращенко.
Деталі
Він наголосив, що для цього необхідно, щоб кожен, хто виїхав з окупованої території, та був підданий тим чи іншим злочинним діям з боку російських солдатів, офіцерів, найманців - надав докази, які будуть фіксуватися на аудіо, відео для того, щоб це була база даних про всі злочини росіян в Україні.
Доповнення
З початку війни російські окупанти випустили по Україні 459 ракет та здійснили 1,4 тис. авіанальотів.
Також з початку війни, розпочатої рф, в Україні 112 дітей загинуло через російську збройну агресію.