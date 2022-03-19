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З початку війни в Україні загинули 112 дітей - Офіс Генпрокурора

З початку війни в Україні загинули 112 дітей - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 130457 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. З початку війни, розпочатої рф, в Україні 112 дітей загинуло через російську збройну агресію. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Цитата

"Станом на ранок 24-го дня повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави від дій окупантів загинули 112 дітей і більше 140 поранених. Найбільше постраждалих у Київській - 57, Харківській - 36, Донецькій -28, Чернігівській - 30, Миколаївській - 21, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях", - повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними відомства, 16 березня 2022 року військові РФ незаконно заволоділи будинком у с. Колонщина Макарівської ОТГ Київської області, вбивши двох його мешканців, серед яких 16-річний підліток.

18 березня 2022 року у с. Лоцкино Баштанського району Миколаївської області загинув 16-річний хлопець у результаті розривання протитанкової міни.

18 березня 2022 року з-під завалів Чернігівського гуртожитку рятувальники дістали тіла 7-річних двійнят - хлопчика та дівчинку.

Доповнення

Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, вказали у прокуратурі, пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджених шкіл та дитячих садків у Донецькій - 138, Харківській - 77, Київській - 41, Миколаївській - 39, Сумській - 33, Херсонській - 21, у столиці - 43.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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