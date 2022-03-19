С начала войны в Украине погибли 112 детей - Офис Генпрокурора

Цитата

"По состоянию на утро 24-го дня полномасштабного вторжения рф на территорию нашего государства от действий оккупантов погибли 112 детей и более 140 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской - 57, Харьковской - 36, Донецкой -28, Черниговской - 30, Николаевской - 21, в Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской - 14 областях", - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным ведомства, 16 марта 2022 года военные РФ незаконно завладели домом в с. Колонщина Макаровской ОТГ Киевской области, убив двух его жителей, среди которых 16-летний подросток.

18 марта 2022 года в с. Лоцкино Баштанского района Николаевской области погиб 16-летний парень в результате разрыва противотанковой мины.

18 марта 2022 года из-под завалов Черниговского общежития спасатели достали тела 7-летних двойняшек - мальчика и девочку.

Дополнение

Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, указали в прокуратуре, повреждены 489 учреждений образования. 69 из них разрушены полностью. Больше всего поврежденных школ и детских садов в Донецкой - 138, Харьковской - 77, Киевской - 41, Николаевской - 39, Сумской - 33, Херсонской - 21, в столице - 43.

Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.