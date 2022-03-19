В МВД призывают украинцев фиксировать все преступления оккупантов для доказательств в международных судах

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“Национальная полиция и МВД фиксируют все случаи убийств, все случаи изнасилований, грабежа и мародерства со стороны российских оккупантов. Очень важно для будущих судов, как международных, так и украинских - полностью фиксировать все преступления, которые были совершены против Украины. Для этого мы начинаем перечень по видеофиксации всех фактов преступлений”, - подчеркнул Геращенко.

Детали

Он подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы каждый, кто выехал с оккупированной территории, и был подвержен тем или иным преступным действиям со стороны российских солдат, офицеров, наемников, предоставил доказательства, которые будут фиксироваться на аудио, видео для того, чтобы это была база данных о всех преступлениях россиян в Украине.

Дополнения

С начала войны российские оккупанты выпустили по Украине 459 ракет и совершили 1,4 тыс. авианалетов.

Также с начала войны, начатой рф, в Украине 112 детей погибло из-за российской вооруженной агрессии.



