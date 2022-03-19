В МВД призывают украинцев фиксировать все преступления оккупантов для доказательств в международных судах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство внутренних дел Украины фиксирует все случаи преступлений российскими террористами на территории Украины для того, чтобы предоставить их в качестве доказательств в международных судах. Об этом во время брифинга сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет УНН.
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“Национальная полиция и МВД фиксируют все случаи убийств, все случаи изнасилований, грабежа и мародерства со стороны российских оккупантов. Очень важно для будущих судов, как международных, так и украинских - полностью фиксировать все преступления, которые были совершены против Украины. Для этого мы начинаем перечень по видеофиксации всех фактов преступлений”, - подчеркнул Геращенко.
Детали
Он подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы каждый, кто выехал с оккупированной территории, и был подвержен тем или иным преступным действиям со стороны российских солдат, офицеров, наемников, предоставил доказательства, которые будут фиксироваться на аудио, видео для того, чтобы это была база данных о всех преступлениях россиян в Украине.
Дополнения
С начала войны российские оккупанты выпустили по Украине 459 ракет и совершили 1,4 тыс. авианалетов.
Также с начала войны, начатой рф, в Украине 112 детей погибло из-за российской вооруженной агрессии.