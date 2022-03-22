Почему и какую информацию надо скрывать: в Госспецсвязи ответили на главные вопросы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В пресс-службе Госспецсвязи дали ответ на самые распространенные вопросы относительно обнародования данных во время войны, пишет УНН.
Детали
Так, в частности, в Госспецсвязи разъяснили:
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- Почему во время войны нельзя публично говорить или писать о том, что Украина ведет с кем-то переговоры о поставках военной техники, оружия, амуниции и чего угодно для ВСУ? Потому что рф делает все возможное, чтобы сорвать контракты.
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- Почему во время войны нельзя говорить о том, что уже состоялись поставки и у нас есть что-то новенькое? Потому что враг сразу корректирует свои действия под новые данные.
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- Почему нельзя называть точные адреса и узнаваемые описания объектов, в которые попали ракеты или в которые промахнулись ракеты? Потому что это корректировка огня для врага.
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- Почему нельзя публично выкладывать военные объекты (госпиталь это тоже, между прочим, военный объект), места нахождения оружия, военной техники, личного состава? Потому что в десятки раз увеличивается вероятность уничтожения объекта врагом.
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- Почему не надо публично во время войны делать фактчекинг заявлений и публикаций силовых ведомств и спецслужб? Потому что это война. Эти заявления проходят большое количество ведомственных фильтров и если они обнародуются, значит так надо для обороны государства.
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- Почему не надо публично и непублично сомневаться в решениях и осведомленности ВСУ? Потому что ВСУ наиболее информированы о ситуации на фронте. И если вам не понятно решение, значит вы просто не все знаете. Кроме того, военные решения не могут приниматься под влиянием общественного мнения - потому что это профессиональные решения, это так же как в хирургии.
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Ранее
Как писал УНН, ранее в МВД призвали украинцев фиксировать все преступления оккупантов для доказательств в международных судах.