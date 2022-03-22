Почему и какую информацию надо скрывать: в Госспецсвязи ответили на главные вопросы

Детали

Так, в частности, в Госспецсвязи разъяснили:



Почему во время войны нельзя публично говорить или писать о том, что Украина ведет с кем-то переговоры о поставках военной техники, оружия, амуниции и чего угодно для ВСУ? Потому что рф делает все возможное, чтобы сорвать контракты.



Почему во время войны нельзя говорить о том, что уже состоялись поставки и у нас есть что-то новенькое? Потому что враг сразу корректирует свои действия под новые данные.



Почему нельзя называть точные адреса и узнаваемые описания объектов, в которые попали ракеты или в которые промахнулись ракеты? Потому что это корректировка огня для врага.



Почему нельзя публично выкладывать военные объекты (госпиталь это тоже, между прочим, военный объект), места нахождения оружия, военной техники, личного состава? Потому что в десятки раз увеличивается вероятность уничтожения объекта врагом.



Почему не надо публично во время войны делать фактчекинг заявлений и публикаций силовых ведомств и спецслужб? Потому что это война. Эти заявления проходят большое количество ведомственных фильтров и если они обнародуются, значит так надо для обороны государства.



Почему не надо публично и непублично сомневаться в решениях и осведомленности ВСУ? Потому что ВСУ наиболее информированы о ситуации на фронте. И если вам не понятно решение, значит вы просто не все знаете. Кроме того, военные решения не могут приниматься под влиянием общественного мнения - потому что это профессиональные решения, это так же как в хирургии.



Ранее

Как писал УНН, ранее в МВД призвали украинцев фиксировать все преступления оккупантов для доказательств в международных судах.