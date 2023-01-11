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Чому російська нафта продається дешевше 40 дол. за барель і чи збережеться ця ціна - розповів експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Скорочення постачання нафти до Китаю, введення граничної ціни, що змушує до пошуку нових схем для обходу санкцій, а також зниження економічної активності призвели до того, що російська нафта продається дешевше 40 доларів на барель. Але це не означає, що така ціна далі буде триматися і що росія перестане заробляти на цій галузі. Про це в коментарі УНН розповів співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Чому російська нафта продається дешевше 40 дол. за барель і чи збережеться ця ціна - розповів експерт

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«Минулого року у росії збільшився видобуток нафти, бо виріс експорт приблизно на 10%. Це можна пояснити різними причинами: відновлювалася економіка Китаю, що спричинило збільшення купівлі нафти, європейські країни через треті країни закуповували нафту наперед і робили запаси.

А далі було рішення про встановлення граничної ціни в 60 доларів за барель, що тісно повʼязано із стархуванням суден, які перевозять нафту. Країни, які є власниками танкерів, почали переглядати умови, шукати варіанти вирішення питання і таким чином залишитися на ринку і далі перевозити цю нафту. Наприклад, Мальта і Греція – одні з найбільших власників танкерного флоту – вивели з-під європейської юрисдикції більшу частину своїх танкерів і створили умови, щоб не підпадати під дію граничного обмеження.

Зараз йде пошук ще нових схем, аби постачати російську нафту на світовий ринок. Окрім того, в Китаї зараз відбувається рецесія, знижується споживання, у тому числі і нафти. Настав різдвяний період, коли по всьому світу відбувається зниження економічної активності. Відповідно, всі ці ефекти поєдналися між собою і призвели до зниження попиту на нафту, а відповідно і зниження ціни», – розповів Корольчук.

Деталі

Проте експерт вважає, що це не означає крах російської нафтовидобувної галузі. Адже в історії відомі випадки, коли попит на нафту знижувався, відповідно відбувалося і падіння ціни. Для цього країни ОПЕК домовлялися про тимчасове скорочення видобутку, аби попит перевищував пропозицію, відповідно зростала ціна. Окрім того, схеми, за якими б російська нафта потрапляла б на світовий ринок в обхід санкцій, будуть і далі існувати.

«Усе буде залежати від того, як росія буде координувати свої дії із Саудівською Аравією. А вони до цього моменту координували їх, погоджували баланс цін на нафту. Через декілька місяців може статися так, що ціна за барель нафти виросте до 100 доларів. До цього часу можуть зʼявитися нові схеми, як обходити граничну ціну на російську нафту. Енергетична криза завжди закінчується, тут стоїть лише питання в її тривалості», – вважає експерт.

Нагадаємо

На початку грудня минулого року країни ЄС домовилися про запровадження граничної ціни на російську нафту у 60 доларів за барель.

З 5 лютого країни G7 мають запровадити обмеження цін на російські нафтопродукти, такі як, дизельне паливо, гас і мазут, аби ще більше зменшити доходи москви від експорту енергоносіїв та її здатність фінансувати війну в Україну.

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