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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Почему российская нефть продается дешевле 40 долл. за баррель и сохранится ли эта цена - рассказал эксперт

Киев • УНН

 • 892307 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Сокращение поставок нефти в Китай, введение предельной цены, что вынуждает к поиску новых схем для обхода санкций, а также снижение экономической активности привели к тому, что российская нефть продается дешевле 40 долларов за баррель. Но это не означает, что такая цена дальше будет держаться и что россия перестанет зарабатывать на этой отрасли. Об этом в комментарии УНН рассказал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Почему российская нефть продается дешевле 40 долл. за баррель и сохранится ли эта цена - рассказал эксперт

Цитата

«В прошлом году в россии увеличилась добыча нефти, потому что вырос экспорт примерно на 10%. Это можно объяснить разными причинами: восстанавливалась экономика Китая, что повлекло увеличение покупки нефти, европейские страны через третьи страны закупали нефть наперед и делали запасы.

А дальше было решение об установлении предельной цены в 60 долларов за баррель, что тесно связано со страхованием судов, которые перевозят нефть. Страны, которые являются владельцами танкеров, начали пересматривать условия, искать варианты решения вопроса и таким образом остаться на рынке и дальше перевозить эту нефть. Например, Мальта и Греция – одни из крупнейших владельцев танкерного флота – вывели из-под европейской юрисдикции большую часть своих танкеров и создали условия, чтобы не подпадать под действие граничного ограничения.

Сейчас идет поиск еще новых схем, чтобы поставлять российскую нефть на мировой рынок. Кроме того, в Китае сейчас происходит рецессия, снижается потребление, в том числе и нефти. Наступил рождественский период, когда по всему миру происходит снижение экономической активности. Соответственно, все эти эффекты соединились между собой и привели к снижению спроса на нефть, а соответственно и снижению цены», – рассказал Корольчук.

Детали

Однако эксперт считает, что это не означает крах российской нефтедобывающей отрасли. Ведь в истории известны случаи, когда спрос на нефть снижался, соответственно происходило и падение цены. Для этого страны ОПЕК договаривались о временном сокращении добычи, чтобы спрос превышал предложение, соответственно росла цена. Кроме того, схемы, по которым бы российская нефть попадала бы на мировой рынок в обход санкций, будут и дальше существовать.

«Все будет зависеть от того, как россия будет координировать свои действия с Саудовской Аравией. А они до этого момента координировали их, согласовывали баланс цен на нефть. Через несколько месяцев может случиться так, что цена за баррель нефти вырастет до 100 долларов. К этому времени могут появиться новые схемы, как обходить предельную цену на российскую нефть. Энергетический кризис всегда заканчивается, здесь стоит лишь вопрос в его продолжительности», – считает эксперт.

Напомним

В начале декабря прошлого года страны ЕС договорились о введении предельной цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

С 5 февраля страны G7 должны ввести ограничения цен на российские нефтепродукты, такие как, дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше уменьшить доходы москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать войну в Украине.

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