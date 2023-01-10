G7 планує встановити дві стелі цін на російські нафтопродукти – Reuters

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З 5 лютого країни G7 мають запровадити обмеження цін на російські нафтопродукти, такі як, дизельне паливо, гас і мазут, аби ще більше зменшити доходи москви від експорту енергоносіїв та її здатність фінансувати війну в Україну.

Як зазначає джерело Reuters, обмежити ціни на російські нафтопродукти складніше, ніж встановити стелю ціни лише на сиру нафту. Адже існує широкий асортимент нафтопродуктів і їх ціна часто залежить від того, де їх купують, а не від того, де вони виробляються. Саме тому країни G7 розглядають впровадження двох обмежень.

Нагадаємо

Країни Європейського союзу домовилися про запровадження граничної ціни на російську нафту 60 доларів за барель. Обмеження почало діяти з 5 грудня.