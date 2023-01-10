G7 планирует установить два потолка цен на российские нефтепродукты – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Страны “Большой семерки” намерены установить два предела цен на российские нефтепродукты, чтобы учесть продаваемые по более высоким ценам, чем нефть, и те, которые продаются со скидкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя G7, передает УНН.
Детали
С 5 февраля страны G7 должны ввести ограничения цен на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше уменьшить доходы москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать войну в Украину.
Как отмечает источник Reuters, ограничить цены на российские нефтепродукты сложнее, чем установить потолок только на сырую нефть. Ведь существует широкий ассортимент нефтепродуктов, и их цена часто зависит от того, где их покупают, а не от того, где они производятся. Именно поэтому страны G7 рассматривают введение двух ограничений.
Напомним
Страны Европейского союза договорились о введении предельной цены на российскую нефть 60 долларов за баррель. Ограничение начало действовать с 5 декабря.