G7 планирует установить два потолка цен на российские нефтепродукты – Reuters

Детали

С 5 февраля страны G7 должны ввести ограничения цен на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше уменьшить доходы москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать войну в Украину.

Как отмечает источник Reuters, ограничить цены на российские нефтепродукты сложнее, чем установить потолок только на сырую нефть. Ведь существует широкий ассортимент нефтепродуктов, и их цена часто зависит от того, где их покупают, а не от того, где они производятся. Именно поэтому страны G7 рассматривают введение двух ограничений.

Напомним

Страны Европейского союза договорились о введении предельной цены на российскую нефть 60 долларов за баррель. Ограничение начало действовать с 5 декабря.