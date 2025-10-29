$42.080.01
16:51
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чоловік знімав розважальний контент у кепці з емблемою Нацполіції: йому загрожує великий штраф

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

29-річний чоловік в Одеській області знімав розважальний контент у кепці з емблемою Національної поліції. Йому загрожує штраф у 34 тис. гривень за незаконне використання ознак належності до поліції.

Чоловік знімав розважальний контент у кепці з емблемою Нацполіції: йому загрожує великий штраф

В Одеській області 29-річний знімав розважальний контент у кепі з емблемою Національної поліції. Йому загрожує штраф у сумі 34 тис. гривень, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Сьогодні, 29 жовтня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік у кепі з емблемою Національної поліції України бере участь у зйомках контенту розважального характеру.

У ході перевірки було встановлено, що 29-річний громадянин не має жодного відношення до служби в поліції.

Він пояснив: то був жарт для соцмереж, а що за такі дії законом передбачена відповідальність – не знав.

Поліцейські склали відносно чоловіка протокол за ч. 1 ст. 184-3 (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Максимальне стягнення, яке може накласти на правопорушника суд, - штраф у сумі 34 тис. гривень.

Підлітки знімали відео у поліцейській формі під російський реп, батьків оштрафували - поліція09.08.25, 11:11 • 6006 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Соціальна мережа
Національна поліція України
Одеська область