Чоловік знімав розважальний контент у кепці з емблемою Нацполіції: йому загрожує великий штраф
Київ • УНН
29-річний чоловік в Одеській області знімав розважальний контент у кепці з емблемою Національної поліції. Йому загрожує штраф у 34 тис. гривень за незаконне використання ознак належності до поліції.
В Одеській області 29-річний знімав розважальний контент у кепі з емблемою Національної поліції. Йому загрожує штраф у сумі 34 тис. гривень, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
Деталі
Сьогодні, 29 жовтня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік у кепі з емблемою Національної поліції України бере участь у зйомках контенту розважального характеру.
У ході перевірки було встановлено, що 29-річний громадянин не має жодного відношення до служби в поліції.
Він пояснив: то був жарт для соцмереж, а що за такі дії законом передбачена відповідальність – не знав.
Поліцейські склали відносно чоловіка протокол за ч. 1 ст. 184-3 (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Максимальне стягнення, яке може накласти на правопорушника суд, - штраф у сумі 34 тис. гривень.
