16:51 • 264 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 9756 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 37461 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 27575 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 46198 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 27953 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 73757 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48238 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47127 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 114350 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Мужчина снимал развлекательный контент в кепке с эмблемой Нацполиции: ему грозит крупный штраф

Киев • УНН

 • 548 просмотра

29-летний мужчина в Одесской области снимал развлекательный контент в кепке с эмблемой Национальной полиции. Ему грозит штраф в 34 тыс. гривен за незаконное использование признаков принадлежности к полиции.

Мужчина снимал развлекательный контент в кепке с эмблемой Нацполиции: ему грозит крупный штраф

В Одесской области 29-летний мужчина снимал развлекательный контент в кепке с эмблемой Национальной полиции. Ему грозит штраф в сумме 34 тыс. гривен, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Сегодня, 29 октября, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина в кепке с эмблемой Национальной полиции Украины участвует в съемках контента развлекательного характера.

В ходе проверки было установлено, что 29-летний гражданин не имеет никакого отношения к службе в полиции.

Он объяснил: это была шутка для соцсетей, а что за такие действия законом предусмотрена ответственность – не знал.

Полицейские составили в отношении мужчины протокол по ч. 1 ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Максимальное взыскание, которое может наложить на правонарушителя суд, - штраф в сумме 34 тыс. гривен.

Подростки снимали видео в полицейской форме под российский рэп, родителей оштрафовали - полиция09.08.25, 11:11 • 5994 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Одесская область