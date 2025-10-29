Мужчина снимал развлекательный контент в кепке с эмблемой Нацполиции: ему грозит крупный штраф
Киев • УНН
29-летний мужчина в Одесской области снимал развлекательный контент в кепке с эмблемой Национальной полиции. Ему грозит штраф в 34 тыс. гривен за незаконное использование признаков принадлежности к полиции.
Детали
Сегодня, 29 октября, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина в кепке с эмблемой Национальной полиции Украины участвует в съемках контента развлекательного характера.
В ходе проверки было установлено, что 29-летний гражданин не имеет никакого отношения к службе в полиции.
Он объяснил: это была шутка для соцсетей, а что за такие действия законом предусмотрена ответственность – не знал.
Полицейские составили в отношении мужчины протокол по ч. 1 ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Максимальное взыскание, которое может наложить на правонарушителя суд, - штраф в сумме 34 тыс. гривен.
