Чоловік під Луцьком влаштував стрілянину: пошкодив соняні панелі та цілив у поліцейських
Київ • УНН
У селі Завітне Луцького району чоловік напідпитку пошкодив камеру та сонячні панелі, а потім стріляв у поліцейських. Зловмисника затримали, вилучивши рушницю та гранату Ф1.
У селі під Луцьком чоловік напідпитку влаштував стрілянину - пошкодив камеру спостереження та сонячні панелі. Коли на місце прибули правоохоронці - здійснив постріли в їх бік. Як повідомили у поліції Волинської області, зловмисника затримали, у нього вилучили рушницю та гранату із запалом, передає УНН.
Деталі
Близько 16 години, учора, до поліції надійшло звернення від жительки села Завітне Луцького району. Вона повідомила, що односельчанин, будучи у стані спʼяніння, влаштував стрілянину у населеному пункті. Внаслідок - пошкодив камеру спостереження та сонячні панелі у домоволодінні заявниці.
Правоохоронці намагалися зупинити правопорушника, проте він здійснив декілька пострілів і у їхній бік, постраждалих немає.
Чоловік завдав ножових поранень поліцейському на Рівненщині: його затримали із стріляниною09.10.25, 15:59 • 2474 перегляди
Додамо
Поліцейські затримали зловмисника, 57-річного чоловіка, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Рушницю вилучили, окрім того, при порушнику виявили гранату Ф1 із запалом. Усе за направили на необхідні експертизи.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 296 (Хуліганство), 263 (Незаконне поводження зі зброєю), 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику та обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство триває.
У Вінниці сталася стрілянина біля торгового центру, є потерпілий05.10.25, 20:45 • 7179 переглядiв