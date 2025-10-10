$41.510.10
14:10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10:53
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
Мужчина под Луцком устроил стрельбу: повредил солнечные панели и целился в полицейских

Киев • УНН

 • 700 просмотра

В селе Заветное Луцкого района мужчина в нетрезвом состоянии повредил камеру и солнечные панели, а затем стрелял в полицейских. Злоумышленника задержали, изъяв ружье и гранату Ф1.

Мужчина под Луцком устроил стрельбу: повредил солнечные панели и целился в полицейских

В селе под Луцком пьяный мужчина устроил стрельбу - повредил камеру наблюдения и солнечные панели. Когда на место прибыли правоохранители - произвел выстрелы в их сторону. Как сообщили в полиции Волынской области, злоумышленника задержали, у него изъяли ружье и гранату с запалом, передает УНН.

Детали

Около 16 часов вчера в полицию поступило обращение от жительницы села Заветное Луцкого района. Она сообщила, что односельчанин, будучи в состоянии опьянения, устроил стрельбу в населенном пункте. В результате - повредил камеру наблюдения и солнечные панели в домовладении заявительницы.

Правоохранители пытались остановить правонарушителя, однако он произвел несколько выстрелов и в их сторону, пострадавших нет.

Мужчина нанес ножевые ранения полицейскому в Ровенской области: его задержали со стрельбой09.10.25, 15:59 • 2470 просмотров

Добавим

Полицейские задержали злоумышленника, 57-летнего мужчину, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ружье изъяли, кроме того, при нарушителе обнаружили гранату Ф1 с запалом. Все направили на необходимые экспертизы.

По данному факту следователи начали уголовные производства по ст. 296 (Хулиганство), 263 (Незаконное обращение с оружием), 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику и избрании ему меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

В Виннице произошла стрельба возле торгового центра, есть пострадавший05.10.25, 20:45 • 7173 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Луцк