Мужчина под Луцком устроил стрельбу: повредил солнечные панели и целился в полицейских
Киев • УНН
В селе Заветное Луцкого района мужчина в нетрезвом состоянии повредил камеру и солнечные панели, а затем стрелял в полицейских. Злоумышленника задержали, изъяв ружье и гранату Ф1.
Детали
Около 16 часов вчера в полицию поступило обращение от жительницы села Заветное Луцкого района. Она сообщила, что односельчанин, будучи в состоянии опьянения, устроил стрельбу в населенном пункте. В результате - повредил камеру наблюдения и солнечные панели в домовладении заявительницы.
Правоохранители пытались остановить правонарушителя, однако он произвел несколько выстрелов и в их сторону, пострадавших нет.
Добавим
Полицейские задержали злоумышленника, 57-летнего мужчину, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Ружье изъяли, кроме того, при нарушителе обнаружили гранату Ф1 с запалом. Все направили на необходимые экспертизы.
По данному факту следователи начали уголовные производства по ст. 296 (Хулиганство), 263 (Незаконное обращение с оружием), 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику и избрании ему меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.
