Чоловік отримав поранення через атаку FPV-дроном у Пологівському районі - ОВА
Київ • УНН
48-річний чоловік постраждав від ворожої атаки FPV-дроном у Пологівському районі. Удар прийшовся на проїзну частину, медики надають допомогу.
У Пологівському районі 48-річний чоловік зазнав поранень унаслідок ворожої атаки. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
росіяни скерували fpv-дрон по одному із сіл Пологівського району. Удар прийшовся про проїзній частині. Чоловік дістав поранень
За його словами, російські війська скерували FPV-дрон по одному із сіл району. Наразі медики надають чоловікові необхідну допомогу.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня Запоріжжя зазнало масованої атаки, внаслідок якої пошкоджено 16 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, дитсадок та підприємства.
