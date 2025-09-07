$41.350.00
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 18727 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 32912 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)
6 вересня, 19:15 • 51660 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 66693 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 98231 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 81756 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 52517 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 56576 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 77990 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Чоловік отримав поранення через атаку FPV-дроном у Пологівському районі - ОВА

Київ • УНН

 • 12 перегляди

48-річний чоловік постраждав від ворожої атаки FPV-дроном у Пологівському районі. Удар прийшовся на проїзну частину, медики надають допомогу.

Чоловік отримав поранення через атаку FPV-дроном у Пологівському районі - ОВА

У Пологівському районі 48-річний чоловік зазнав поранень унаслідок ворожої атаки. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

росіяни скерували fpv-дрон по одному із сіл Пологівського району. Удар  прийшовся про проїзній частині. Чоловік дістав поранень

- зазначив Федоров.

За його словами, російські війська скерували FPV-дрон по одному із сіл району. Наразі медики надають чоловікові необхідну допомогу.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня Запоріжжя зазнало масованої атаки, внаслідок якої пошкоджено 16 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, дитсадок та підприємства. 

Вероніка Марченко

