Мужчина получил ранения в результате атаки FPV-дроном в Пологовском районе - ОВА

16:45 • 5060 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 18705 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 32896 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 51646 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 66684 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 98224 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 81748 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52515 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56569 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 77987 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Теги
Авторы
Оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге: движение перекрыто
7 сентября, 09:19 • 9688 просмотра
В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовало
7 сентября, 09:40 • 5550 просмотра
Массированный удар рф по Украине: оккупанты цинично прокомментировали очередное военное преступление
14:10 • 7056 просмотра
Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы
14:53 • 11737 просмотра
Убил собственную 82-летнюю бабушку: в Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню
16:35 • 5386 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 10:49 • 98226 просмотра
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 98226 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
6 сентября, 06:10 • 81749 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 15:10 • 77987 просмотра
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 77987 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
5 сентября, 12:22 • 56937 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
5 сентября, 07:47 • 79031 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Одесса
Запорожье
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
7 сентября, 08:47 • 13699 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
6 сентября, 18:22 • 19786 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
4 сентября, 10:35 • 52407 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
4 сентября, 09:16 • 107625 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов
4 сентября, 07:43 • 49462 просмотра
Шахед-136
9К720 Искандер
Фейковые новости
Нью-Йорк Таймс
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Мужчина получил ранения в результате атаки FPV-дроном в Пологовском районе - ОВА

Киев • УНН

 • 8 просмотра

48-летний мужчина пострадал от вражеской атаки FPV-дроном в Пологовском районе. Удар пришелся на проезжую часть, медики оказывают помощь.

Мужчина получил ранения в результате атаки FPV-дроном в Пологовском районе - ОВА

В Пологовском районе 48-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Россияне направили fpv-дрон по одному из сел Пологовского района. Удар пришелся по проезжей части. Мужчина получил ранения

- отметил Федоров.

По его словам, российские войска направили FPV-дрон по одному из сел района. Сейчас медики оказывают мужчине необходимую помощь.

Напомним

В ночь на 7 сентября Запорожье подверглось массированной атаке, в результате которой повреждено 16 многоэтажек, 12 частных домов, детсад и предприятия.

Атака рф на Запорожье: три человека остаются в больницах
07.09.25, 16:22 • 3080 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Запорожская область
Запорожье