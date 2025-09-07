Мужчина получил ранения в результате атаки FPV-дроном в Пологовском районе - ОВА
48-летний мужчина пострадал от вражеской атаки FPV-дроном в Пологовском районе. Удар пришелся на проезжую часть, медики оказывают помощь.
В Пологовском районе 48-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Россияне направили fpv-дрон по одному из сел Пологовского района. Удар пришелся по проезжей части. Мужчина получил ранения
По его словам, российские войска направили FPV-дрон по одному из сел района. Сейчас медики оказывают мужчине необходимую помощь.
В ночь на 7 сентября Запорожье подверглось массированной атаке, в результате которой повреждено 16 многоэтажек, 12 частных домов, детсад и предприятия.
