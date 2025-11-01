Чоловік на Харківщині підірвався на вибухонебезпечному предметі: подробиці
Київ • УНН
На Харківщині 39-річний чоловік постраждав від підриву на вибухонебезпечному предметі у Вільхівській громаді. Його госпіталізували з пораненнями грудної клітини, попереку та ніг.
На Харківщині 39-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, інцидент стався у Вільхівській громаді Харківського району.
Чоловіка з пораненнями грудної клітини, попереку та ніг доставили до лікарні
Він нагадав, що на Харківщині, особливо на деокупованих територіях, зберігається висока мінна небезпека, і закликав у разі виявлення підозрілого предмету не торкатися його і негайно повідомити про це рятувальників або поліцію.
Нагадаємо
Напередодні на Житомирщині два автомобілі підірвалися на вибухових пристроях. Загинули пʼятеро людей, ще троє - зазнали травм.
