Чоловік на Харківщині підірвався на вибухонебезпечному предметі: подробиці

Київ • УНН

 • 868 перегляди

На Харківщині 39-річний чоловік постраждав від підриву на вибухонебезпечному предметі у Вільхівській громаді. Його госпіталізували з пораненнями грудної клітини, попереку та ніг.

Чоловік на Харківщині підірвався на вибухонебезпечному предметі: подробиці

На Харківщині 39-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, інцидент стався у Вільхівській громаді Харківського району. 

Чоловіка з пораненнями грудної клітини, попереку та ніг доставили до лікарні

- написав Синєгубов.

Він нагадав, що на Харківщині, особливо на деокупованих територіях, зберігається висока мінна небезпека, і закликав у разі виявлення підозрілого предмету не торкатися його і негайно повідомити про це рятувальників або поліцію.

Нагадаємо

Напередодні на Житомирщині два автомобілі підірвалися на вибухових пристроях. Загинули пʼятеро людей, ще троє - зазнали травм.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Олег Синєгубов
Харківська область