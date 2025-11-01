Мужчина в Харьковской области подорвался на взрывоопасном предмете: подробности
Киев • УНН
В Харьковской области 39-летний мужчина пострадал от подрыва на взрывоопасном предмете в Ольховской общине. Его госпитализировали с ранениями грудной клетки, поясницы и ног.
В Харьковской области 39-летний мужчина получил травмы в результате подрыва на взрывоопасном предмете. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Подробности
По его словам, инцидент произошел в Ольховской общине Харьковского района.
Мужчину с ранениями грудной клетки, поясницы и ног доставили в больницу
Он напомнил, что в Харьковской области, особенно на деоккупированных территориях, сохраняется высокая минная опасность, и призвал в случае обнаружения подозрительного предмета не прикасаться к нему и немедленно сообщить об этом спасателям или полиции.
Напомним
Накануне на Житомирщине два автомобиля подорвались на взрывных устройствах. Погибли пять человек, еще трое - получили травмы.
В Харьковской области двое детей подорвались на неизвестном предмете09.09.25, 13:12 • 3799 просмотров