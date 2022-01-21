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Чи обов'язково випадає волосся при хіміотерапії, - коментар онколога

Чи обов'язково випадає волосся при хіміотерапії, - коментар онколога

Київ • УНН

 • 411982 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Алопеція (посилене випадання волосся, - ред.) - один з найбільш психотравмуючих досвідів для людей, які хворіють на рак. Чи завжди лікування онкологічного захворювання пов'язане з випаданням волосся, що цьому передує і чи можна волосся відростити знову, розповів журналістам УНН клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Головлікар LISOD: якби всі жінки щеплювалися від ВПЛ, то через 50 років не було б раку шийки матки взагалі

Чому під час хіміотерапії може почати випадати волосся? Чи це обов'язково?

Алопеція, асоційована з хіміотерапією - досить поширений побічний ефект лікування, що виявляється приблизно в 65% випадків. Пов'язаний такий побічний ефект з механізмом дії цитотоксичних препаратів, які впливають на клітини, що швидко діляться - якими і є кератиноцити волосяних фолікулів.

Від чого це залежить?

Ймовірність випадання волосся залежить від проведеного протоколу хіміотерапії, початкового стану волосся, догляду за волоссям.

Як захистити волосся при хіміотерапії?

Почати варто з максимально можливої короткої стрижки. Також, слід замінити гребінець на найбільш м'який, засоби по догляду вибирати неагресивні, для пошкодженого волосся. Використання косинки, бандани або хустки дозволить мінімізувати травматизацію коренів волосся під час денної діяльності та сну, тим самим знизивши їх втрату.

З допоміжних засобів для мінімізації випадіння волосся також ефективним є використання холодового шолома - метою якого є охолодження волосяних фолікулів і зниження швидкості їх поділу.

Чи у всіх випадає волосся при хіміотерапії?

Як було сказано, волосся випадає не у всіх і не завжди. У деяких випадках втрата волосся не відбувається взагалі, наприклад, при деяких протоколах

Чи може волосся відрости назад?

У переважній більшості випадків волосся повністю відновлюються через 3-6 місяців після закінчення лікування.

По темі

Лікарі лікарні ізраїльської онкології LISOD розповіли на що звернути увагу при виборі приватної клініки для лікування раку.

За їх словами, якщо пацієнт підозрює у себе рак, то треба відразу звертатися до лікаря - клінічного онколога та не займатися діагностикою самостійно.

Одним з основних критеріїв для вибору клініки є командний підхід до діагностики та лікування. Також важливим фактором є доказовість лікування.

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