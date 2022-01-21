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15 марта, 19:03 • 106466 просмотра

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Обязательно ли выпадают волосы при химиотерапии, - комментарий онколога

Обязательно ли выпадают волосы при химиотерапии, - комментарий онколога

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 января. УНН. Алопеция (усиленное выпадение волос, - ред.) - один из самых психотравмирующих опытов для людей, которые болеют раком. Всегда ли личение онкологического заболевания связано с выпадением волос, что этому предшествует и можно ли волосы отрастить снова, рассказал журналистам УНН клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков.

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Почему во время химиотерапии могут начать выпадать волосы? Обязательно ли?

Алопеция, ассоциированная с химиотерапией – достаточно распространенный побочный эффект лечения, проявляющийся примерно в 65% случаев. Связан такой побочный эффект с механизмом действия цитотоксических препаратов, которые влияют на быстро делящиеся клетки – каковыми и являются кератиноциты волосяных фолликулов.

От чего это зависит?

Вероятность выпадения волос зависит от проводимого протокола химиотерапии, изначального состояния волос, ухода за волосами.

Как защитить волосы при химиотерапии?

Начать стоит с максимально возможной короткой стрижки. Также, следует заменить расческу на наиболее мягкую, средства по уходу выбирать неагрессивные, для поврежденных волос. Использование косынки, банданы или платка позволит минимизировать травматизацию корней волос во время бодрствования и сна, тем самым снизив их потерю.

Из вспомогательных средств для минимизации выпадения волос также эффективным является использование холодового шлема – целью этого является охлаждение волосяных фолликулов и снижение скорости их деления.

У всех ли выпадают волосы при химиотерапии?

Как было сказано, волосы выпадают не у всех и не всегда. В некоторых случаях потеря волос не происходит вообще, например, при некоторых протоколах

Могут ли волосы отрасти обратно?

В подавляющем большинстве случаев волосы полностью восстанавливаются спустя 3-6 месяцев после окончания лечения.

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