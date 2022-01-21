Обязательно ли выпадают волосы при химиотерапии, - комментарий онколога

КИЕВ. 21 января. УНН. Алопеция (усиленное выпадение волос, - ред.) - один из самых психотравмирующих опытов для людей, которые болеют раком. Всегда ли личение онкологического заболевания связано с выпадением волос, что этому предшествует и можно ли волосы отрастить снова, рассказал журналистам УНН клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков.