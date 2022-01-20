Главврач LISOD: если бы все женщины прививались от ВПЧ, то через 50 лет не было бы рака шейки матки вообще

В рамках Всемирной недели осведомленности об этой болезни, главный врач, онкогинеколог Больницы израильской онкологии LISOD профессор, доктор медицинских наук Алла Винницкая рассказала о том, как проявляется рак шейки матки и как от него уберечься.

Какие симптомы должны насторожить женщину в первую очередь?

Главная проблема в том, что на начальных стадиях рак шейки матки сложно заметить самому, он никак по факту не проявляется. Это изменения в эпителии шейки матки, которые может увидеть только гинеколог на кресле при кольпоскопии (диагностический осмотр шейки матки - ред.) и цитологическом исследовании.

И только с прогрессированием заболевания появляются симптомы: ациклические кровянистые выделения, лимфорея, потому что опухоль начинает разъедать лимфатические сосуды, может появляться боль. Характерный признак – контактные кровотечения, то есть во время сексуальной жизни у женщины появляются кровянистые выделения. Вот это те симптомы, которые обязательно должны насторожить любую женщину и заставить ее посетить своего гинеколога. Не узиста, не КТ, а своего гинеколога.

По Вашему опыту, женщины сразу же идут к врачу?

К сожалению, в последнее время подменяется понятие «я посетила гинеколога». Это получается, что женщина прошла УЗИ, где ничего не обнаружили. Рак шейки матки относится к тем формам рака, которые можно увидеть глазами.

Более того – мы знаем этиологию – это вирус и знаем патогенез, то есть понимаем как будет развиваться это заболевание, а значит можем его перехватить на более ранней, даже предраковой стадии, на этапе тяжелых дисплазий. Поэтому на самом деле рак шейки матки может быть в 100% случаев предотвращен. И вот это очень важно знать женщинам.

Рак шейки матки — это инфекционное заболевание? В таком случае как его можно предотвратить?

Да, это инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом папилломы человека. А поскольку это заболевание инфекционное, то оно имеет свою профилактику, то есть вакцинацию. И поэтому вакцинация от ВПЧ (вирус папилломы человека - ред.) является совершенно четкой профилактикой рака шейки матки. Вот если бы сейчас на земном шаре была внедрена тотальная вакцинация против ВПЧ молодых девушек и женщин, то через 50 лет не было бы рака шейки матки вообще.

К сожалению, по ряду причин, тотальной вакцинации от ВПЧ не наблюдается. Но мы проводим информационную работу в этом плане: говорим с мамами девочек, что нужно прививать подростков. Именно в подростковом возрасте защита от ВПЧ помогает избежать в будущем многих неприятностей.

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Вакцинация против вируса папилломы рекомендуется мальчикам и девочкам в возрасте от 9 до 14 лет. Также можно прививать молодых мужчин и женщин, у которых раньше не было ВПЧ, в возрасте 15-26 лет.