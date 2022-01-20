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Головлікар LISOD: якби всі жінки щеплювалися від ВПЛ, то через 50 років не було б раку шийки матки взагалі

Головлікар LISOD: якби всі жінки щеплювалися від ВПЛ, то через 50 років не було б раку шийки матки взагалі

Київ • УНН

 • 49543 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Рак шийки матки - одне з найпоширеніших онкозахворювань серед жінок, повідомляє УНН.

У рамках Всесвітнього тижня обізнаності про цю хворобу, головний лікар, онкогінеколог лікарні ізраїльської онкології LISOD професор, доктор медичних наук Алла Вінницька розповіла про те, як проявляється рак шийки матки і як від нього вберегтися.

Які симптоми повинні насторожити жінку в першу чергу?

Головна проблема в тому, що на початкових стадіях рак шийки матки складно помітити самому, він ніяк за фактом не проявляється. Це зміни в епітелії шийки матки, які може побачити тільки гінеколог на кріслі при кольпоскопії (діагностичний огляд шийки матки - ред.) і цитологічному дослідженні.

І тільки з прогресуванням захворювання з'являються симптоми: ациклічні кров'янисті виділення, лімфорея, тому що пухлина починає роз'їдати лімфатичні судини, може з'являтися біль. Характерна ознака - контактні кровотечі, тобто під час сексуального життя у жінки з'являються кров'янисті виділення. Ось це ті симптоми, які обов'язково повинні насторожити будь-яку жінку і змусити її відвідати свого гінеколога. Не УЗД, не КТ, а свого гінеколога.

З вашого досвіду, жінки відразу ж йдуть до лікаря?

На жаль, останнім часом підміняється поняття "я відвідала гінеколога". Це виходить, що жінка пройшла УЗД, де нічого не виявили. Рак шийки матки відноситься до тих форм раку, які можна побачити очима.

Більш того - ми знаємо етіологію - це вірус і знаємо патогенез, тобто розуміємо як буде розвиватися це захворювання, а значить можемо його перехопити на більш ранній, навіть передраковій стадії, на етапі важких дисплазій. Тому насправді рак шийки матки може бути в 100% випадків попереджений. І ось це дуже важливо знати жінкам.

Рак шийки матки - це інфекційне захворювання? У такому випадку як його можна попередити?

Так, це інфекційне захворювання, яке викликається вірусом папіломи людини. А оскільки це захворювання інфекційне, то воно має свою профілактику, тобто вакцинацію. І тому вакцинація від ВПЛ (вірус папіломи людини - ред.) є абсолютно чіткою профілактикою раку шийки матки. От якби зараз на земній кулі була впроваджена тотальна вакцинація проти ВПЛ молодих дівчат і жінок, то через 50 років не було б раку шийки матки взагалі.

На жаль, з низки причин, тотальної вакцинації від ВПЛ не спостерігається. Але ми проводимо інформаційну роботу в цьому плані: говоримо з мамами дівчаток, що потрібно щеплювати підлітків. Саме в підлітковому віці захист від ВПЛ допомагає уникнути в майбутньому багатьох неприємностей.

По темі

Вакцинація проти вірусу папіломи рекомендується хлопчикам і дівчаткам у віці від 9 до 14 років. Також можна щеплювати молодих чоловіків і жінок, у яких раніше не було ВПЛ, у віці 15-26 років.

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