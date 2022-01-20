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Как правильно выбрать частную клинику для лечения рака

Как правильно выбрать частную клинику для лечения рака

Киев • УНН

 • 36184 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Один из насущных вопросов, который возникает у пациента после того, как он узнал, что болеет раком, - где именно проходить лечение. Некоторые выбирают зарубежные клиники, другие - отечественные. Врачи Больницы израильской онкологии LISOD объяснили журналистам УНН, с чего надо начать поиск больницы, на что обратить внимание и правда ли, что за границей лечиться лучше.

На что стоит обратить внимание, если человек подозревает, что болеет раком? Какие сдать анализы? Где? С чего начать?

Если пациент подозревает у себя рак, то надо сразу обращаться к врачу-клиническому онкологу. Именно этот специалист с учетом симптомов и факторов риска рекомендует обследование для установления точного диагноза.

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Не стоит назначать себе диагностику самостоятельно. Это должен делать только врач! Правильно подобранные обследования могут показать полную картину: доброкачественная опухоль или злокачественная, ее агрессивность, распространение в организме. Именно эти данные крайне важны для определения тактики лечения. Кстати, в LISOD план лечения индивидуально для каждого пациента составляет не один специалист, а мультидисциплинарный консилиум. Это дает возможность учесть все нюансы болезни.

Какие критерии в выборе клиники? Чем надо руководствоваться?

Основные критерии для выбора — это командный подход к диагностике и лечению. Также важным фактором является доказательность лечения. То есть лечение должно основываться на международных клинических протоколах. Квалификация, опыт и мастерство врачей и сестер также очень важны. Следует обратить внимание и на техническую оснащенность, открытость и понятность врачей.

Важным критерием является и коммуникация врачей с коллегами (прежде всего — зарубежными), участие врачей в профессиональных событиях. Все это говорит о том, что врачи данного онкоцентра “держат руку на пульсе” современной онкологии, а не действуют как когда-то учили.

Нужно ли обращать внимание на научные степени врачей и их профессионализм?

Конечно надо. Кроме этой информации нужно обращать внимание и на отзывы людей, которые уже прошли лечение. Если говорить о больнице израильской онкологии LISOD, то здесь работают специалисты мирового уровня с огромным опытом успешного лечения онкологических заболеваний. Среди них — клинические онкологи, онкогематологи, онкогинекологи и другие специалисты.

В одной команде с израильскими онкологами трудятся и украинские врачи высочайшей квалификации: хирурги, химиотерапевты, радиотерапевты. Все они прошли стажировку в ведущих клиниках Израиля, Западной Европы, США и Японии.

Врачи LISOD действуют в соответствии с международными медицинскими протоколами. В каждом клиническом случае лечение персонализировано: учитываются особенности конкретной болезни, общее состояние здоровья пациента, сопутствующие болезни и тому подобное. Таким образом команда врачей сфокусирована на потребностях конкретного пациента.

Лучше ли лечат за границей?

Действительно, в обществе существует такое мнение. Врачи в целом ее не опровергают, однако призывают к ответственному выбору клиники как в Украине, так и за рубежом.

Однако следует учесть, что за рубежом стоимость лечения может быть значительно выше. К тому же нужны будут дополнительные расходы на авиаперелеты, услуги переводчиков, размещение в гостиницах и тому подобное. Вполне возможно, что медицинские услуги на таком же уровне можно получить и в родной стране.

Больница израильской онкологии LISOD создана по образцу ведущих израильских клиник. Для украинцев это возможность получить помощь, основанную на стандартах доказательной медицины. Между прочим, в больницу часто приезжают пациенты из ближнего и дальнего зарубежья, ведь стоимость услуг в LISOD значительно ниже, чем в Европе или Израиле, а уровень онкологической помощи — высокий.

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