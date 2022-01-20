Як правильно вибрати приватну клініку для лікування раку

На що варто звернути увагу, якщо людина підозрює, що хворіє на рак? Які здати аналізи? Де? З чого розпочати?

Якщо пацієнт підозрює в себе рак, то треба одразу звертатися до лікаря — клінічного онколога. Саме цей спеціаліст з урахуванням симптомів та факторів ризику рекомендує обстеження для встановлення точного діагнозу.

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Не варто призначати собі діагностику самостійно. Це повинен робити тільки лікар! Правильно підібрані обстеження можуть показати повну картину: доброякісна пухлина чи злоякісна, її агресивність, поширення в організмі. Саме ці дані украй важливі для визначення тактики лікування. До речі, в LISOD план лікування індивідуально для кожного пацієнта складає не один фахівець, а мультидисциплінарний консиліум. Це дає можливість врахувати всі нюанси хвороби.

Які критерії у виборі клініки? Чим треба керуватися?

Основні критерії для вибору — це командний підхід до діагностики та лікування. Також важливим фактором є доказовість лікування. Тобто лікування має ґрунтуватися на міжнародних клінічних протоколах. Кваліфікація, досвід та майстерність лікарів та сестер також дуже важлива. Слід звернути увагу й на технічну оснащеність, відкритість та зрозумілість лікарів.

Важливим критерієм є й комунікація лікарів з колегами (насамперед — закордонними), участь лікарів у професійних подіях. Все це говорить про те, що лікарі даного онкоцентру “тримають руку на пульсі” сучасної онкології, а не діють як колись навчали.

Чи потрібно звертати увагу на наукові ступені лікарів та їхній професіоналізм?

Звісно треба. Окрім цієї інформації потрібно звертати увагу і на відгуки людей, які вже пройшли лікування. Якщо говорити про Лікарню ізраїльської онкології LISOD, то тут працюють фахівці світового рівня з величезним досвідом успішного лікування онкологічних захворювань. Серед них — клінічні онкологи, онкогематологи, онкогінекологи та інші спеціалісти.

В одній команді з ізраїльськими онкологами трудяться й українські лікарі найвищої кваліфікації: хірурги, хіміотерапевти, радіотерапевти. Всі вони пройшли стажування в провідних клініках Ізраїлю, Західної Європи, США та Японії.

Лікарі LISOD діють відповідно до міжнародних медичних протоколів. У кожному клінічному випадку лікування персоналізоване: враховуються особливості конкретної хвороби, загальний стан здоров’я пацієнта, супутні хвороби тощо. Таким чином команда лікарів сфокусована на потребах конкретного пацієнта.

Чи краще лікують за кордоном?

Дійсно, в суспільстві існує така думка. Лікарі загалом її не спростовують, однак закликають до відповідального вибору клініки як в Україні, так і за кордоном.

Проте варто врахувати, що за кордоном вартість лікування може бути значно вищою. До того ж потрібні будуть додаткові витрати на авіаперельоти, послуги перекладачів, розміщення в готелях тощо. Цілком можливо, що медичні послуги на такому ж рівні можна отримати і в рідній країні.

Лікарня ізраїльської онкології LISOD створена за зразком провідних ізраїльських клінік. Для українців це можливість отримати допомогу, що ґрунтується на стандартах доказової медицини. Між іншим, до лікарні часто приїжджають пацієнти із близького й далекого зарубіжжя, адже вартість послуг в LISOD значно нижча, ніж в Європі чи Ізраїлі, а рівень онкологічної допомоги — високий.