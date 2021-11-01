“Червона” зона в Києві: вже складено понад 40 протоколів через порушення карантину

Цитата

“Було перевірено понад 500 субєктів, складено 45 протоколів, але це звіт до 17:00”, — розповів Рубан.

Доповнення

З 1 листопада Київ увійшов до “червоної” зони карантину.

У столиці заборонено:

• перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я та освіти; у підземних переходах; на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;

• роботу закладів громадського харчування, крім доставки та замовлень навинос (дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або “зеленого” COVID-сертифіката; або документа про одужання);

• діяльність хостелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або “зеленого” COVID-сертифіката; або документа про одужання);

• відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або “зеленого” COVID-сертифіката; або документа про одужання);

• приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або “зеленого” COVID-сертифіката; або документа про одужання);

• проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або “зеленого” COVID-сертифіката; або документа про одужання);

• проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків.