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"Красная" зона в Киеве: уже составлено более 40 протоколов из-за нарушения карантина

Киев • УНН

 • 37449 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. С начала "красной" зоны в Киеве из-за нарушения карантинных ограничений было составлено более 40 протоколов. Об этом УНН сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Красная" зона в Киеве: уже составлено более 40 протоколов из-за нарушения карантина

Цитата

“Было проверено более 500 субъектов, составлено 45 протоколов, но это отчет до 17:00”, — рассказал Рубан.

Дополнения

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина.

В столице запрещено:

* Пребывание без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;

* Работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается при условии наличия всех посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или “зеленого” COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);

* Деятельность хостелов (разрешается при условии наличия у всех клиентов и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или “зеленого” COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);

* Посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты (разрешается при наличии у посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или “зеленого” COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);

* Прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров (разрешается при наличии у посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или “зеленого” COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);

* Проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценки качества образования (разрешается при наличии у посетителей и работников заведений отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или “зеленого” COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);

* Проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

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