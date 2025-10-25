$41.900.00
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
03:58 • 11434 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 27777 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 45939 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 35824 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 37837 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 31190 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 51482 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 27611 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 20693 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
Черги на кордоні з Польщею через нову систему та канікули - прикордонники

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Держприкордонслужба попереджає про накопичення черг на українсько-польському кордоні. Це пов'язано з вихідними, осінніми канікулами та впровадженням ЄС системи EES, яка фіксує перетин кордонів Шенгенської зони без штампів у паспорті.

Черги на кордоні з Польщею через нову систему та канікули - прикордонники

Мандрівників попередили про накопичення черг на українсько-польському кордоні, про що повідомили у Держприкордонслужбі, пояснивши їх впровадженням ЄС системи EES, вихідними та початком осінніх канікул, пише УНН.

Інтенсивність руху зумовлена вихідними днями та початком осінніх канікул, а тривале очікування - впровадженням нової системи EES (Entry/Exit System)

- повідомили у ДПСУ, коментуючи ситуацію у ПП у межах Львівської області.

Ця система, зазначили у ДПСУ, фіксує перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах. EES діє в польських пунктах пропуску "Медика" та "Корчова" та у залізничному "Перемишль", на інших пунктах пропуску, що межують із Львівською областю, працює у тестовому режимі.

Що передбачає EES

Під час першого в’їзду до ЄС після запуску EES громадяни проходять розширену реєстрацію: фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Процедура застосовується для громадян віком від 12 років, що впливає на швидкість оформлення мандрівників.

Система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, зокрема українців, які в’їжджають до Шенгенської зони на короткий термін (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11.10.25, 17:06 • 132206 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоНаші за кордоном
Державний кордон України
Львівська область
Державна прикордонна служба України
Європейський Союз
Україна
Польща