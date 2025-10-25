Черги на кордоні з Польщею через нову систему та канікули - прикордонники
Київ • УНН
Держприкордонслужба попереджає про накопичення черг на українсько-польському кордоні. Це пов'язано з вихідними, осінніми канікулами та впровадженням ЄС системи EES, яка фіксує перетин кордонів Шенгенської зони без штампів у паспорті.
Інтенсивність руху зумовлена вихідними днями та початком осінніх канікул, а тривале очікування - впровадженням нової системи EES (Entry/Exit System)
Ця система, зазначили у ДПСУ, фіксує перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах. EES діє в польських пунктах пропуску "Медика" та "Корчова" та у залізничному "Перемишль", на інших пунктах пропуску, що межують із Львівською областю, працює у тестовому режимі.
Що передбачає EES
Під час першого в’їзду до ЄС після запуску EES громадяни проходять розширену реєстрацію: фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Процедура застосовується для громадян віком від 12 років, що впливає на швидкість оформлення мандрівників.
Система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, зокрема українців, які в’їжджають до Шенгенської зони на короткий термін (до 90 днів протягом 180-денного періоду).
