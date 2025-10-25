Очереди на границе с Польшей из-за новой системы и каникул - пограничники
Киев • УНН
Госпогранслужба предупреждает о скоплении очередей на украинско-польской границе. Это связано с выходными, осенними каникулами и внедрением ЕС системы EES, которая фиксирует пересечение границ Шенгенской зоны без штампов в паспорте.
Путешественников предупредили о скоплении очередей на украинско-польской границе, о чем сообщили в Госпогранслужбе, объяснив их внедрением ЕС системы EES, выходными и началом осенних каникул, пишет УНН.
Интенсивность движения обусловлена выходными днями и началом осенних каникул, а длительное ожидание - внедрением новой системы EES (Entry/Exit System)
Эта система, отметили в ГПСУ, фиксирует пересечение внешних границ Шенгенской зоны без проставления штампов в паспортах. EES действует в польских пунктах пропуска "Медика" и "Корчова" и в железнодорожном "Перемышль", на других пунктах пропуска, граничащих со Львовской областью, работает в тестовом режиме.
Что предусматривает EES
При первом въезде в ЕС после запуска EES граждане проходят расширенную регистрацию: фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев. Процедура применяется для граждан в возрасте от 12 лет, что влияет на скорость оформления путешественников.
Система будет касаться всех граждан третьих стран, в частности украинцев, въезжающих в Шенгенскую зону на короткий срок (до 90 дней в течение 180-дневного периода).
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11.10.25, 17:06 • 132205 просмотров