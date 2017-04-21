Через заморозки можливі втрати врожаю плодово-ягідних дерев – Т.Адаменко

“На плодові дерева це (зниження температури повітря — ред.) вплине згубно. Це найбільш шкідливе явище для квітучих плодових, особливо ранніх кісточкових, які масово цвіли по всій території України. Будуть втрати урожаю. Порахувати їх сьогодні складно, тому що заморозки це неприємне явище і наслідки пошкоджень можна буде оцінити через тиждень-два”, — зазначила фахівець.

Т.Адаменко уточнила, що в першу чергу постраждають від похолодання абрикоси, вишні, черешні, персики.

“Пошкоджується квіткова зав’язь при нулі градусів, а в нас було мінус один-шість. І декілька днів підряд”, — додала вона.

За словами агрометеоролога, пошкодження залежить від тривалості дій заморозків та інтенсивності.

“Все буде залежати від того, хто, що посадив, в тому числі плодові (дерева — ред.). Якщо саджанці привезені, наприклад, з Туреччини, не районовані до нашого клімату, то вони, в першу чергу загинуть (майбутній урожай — ред.)”, — розповіла фахівець.

Т.Адаменко поінформувала, що найінтенсивніші заморозки спостерігалися у західних, північних областях, а також у Харківській області, де був і мороз, і сніг.

“Вчора вночі на півночі Харківської області було мінус сім градусів у повітрі на висоті два метри. Це є крона дерева”, — сказала вона.

При цьому, уточнила фахівець, у деяких районах півночі заморозки на поверхні грунту досягали мінус 9-12 градусів.

За прогнозами синоптиків, розповіла Т.Адаменко, з 25 квітня прийде потепління, навіть до 20 градусів з позначкою плюс. Щоправда, зауважила вона, 22-23 числа по всій території держави очікуються невеликі дощі, при цьому зберігається загроза заморозків на поверхні грунту, але вони будуть не інтенсивними.

Як повідомляли в Мінагрополітики, значне похолодання в Україні суттєво не вплине на урожай озимих та ярих культур.