Из-за заморозков возможные потери урожая плодово-ягодных деревьев - Адаменко

"На плодовые деревья это (снижение температуры воздуха - ред.) повлияет негативно. Это самое вредное явление для цветущих плодовых, особенно ранних косточковых, которые массово цвели по всей территории Украины. Будут потери урожая. Посчитать их сегодня сложно, так как заморозки это неприятное явление и последствия повреждений можно будет оценить через неделю-две", - отметила специалист.

Т.Адаменко уточнила, что в первую очередь пострадают от похолодания абрикосы, вишни, черешни, персики.

"Повреждается цветочная завязь при нуле градусов, а у нас было минус один-шесть. И несколько дней подряд", - добавила она.

По словам агрометеоролога, повреждения зависит от продолжительности действий заморозков и интенсивности.

"Все будет зависеть от того, кто, что посадил, в том числе плодовые (дерева - ред.). Если саженцы привезены, например, из Турции, а не районированные к нашему климату, то они, в первую очередь погибнут (будущий урожай - ред.)", - рассказала специалист.

Т.Адаменко сообщила, что интенсивные заморозки наблюдались в западных, северных областях, а также в Харьковской области, где был и мороз, и снег.

"Вчера ночью на севере Харьковской области было минус семь градусов в воздухе на высоте двух метров. Это крона дерева", - сказала она.

При этом, уточнила специалист, в некоторых районах севера заморозки на поверхности почвы достигали минус 9-12 градусов.

По прогнозам синоптиков, рассказала Адаменко, с 25 апреля придет потепление, даже до 20 градусов с отметкой плюс. Правда, заметила она, 22-23 числа по всей территории государства ожидаются небольшие дожди, при этом сохраняется угроза заморозков на поверхности почвы, но они будут не интенсивными.

Как сообщали в Минагрополитики, значительное похолодание в Украине существенно не повлияет на урожай озимых и яровых культур.