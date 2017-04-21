Из-за заморозков возможные потери урожая плодово-ягодных деревьев - Адаменко

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17864 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78043 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139769 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110756 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112685 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110006 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102345 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106412 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103086 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149704 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 143710 просмотра
Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

11 марта, 12:00 • 66548 просмотра
Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

11 марта, 13:18 • 115209 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 105666 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 103155 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 103155 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 143710 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 152918 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 149704 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 149647 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 105666 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 119809 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 126499 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 126838 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 131552 просмотра
Актуальное
Из-за заморозков возможные потери урожая плодово-ягодных деревьев - Адаменко

Из-за заморозков возможные потери урожая плодово-ягодных деревьев - Адаменко

Киев  •  УНН

 • 32569 просмотра

По словам агрометеоролога, потери урожая плодовых деревьев можно будет оценить через неделю-две

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Заморозки на поверхности почвы, а также в воздухе повлекут потери урожая плодовых деревьев, а урожай косточковых, не приспособлен к нашему климату, может погибнуть. Об этом рассказала УНН главный агрометеоролог Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"На плодовые деревья это (снижение температуры воздуха - ред.) повлияет негативно. Это самое вредное явление для цветущих плодовых, особенно ранних косточковых, которые массово цвели по всей территории Украины. Будут потери урожая. Посчитать их сегодня сложно, так как заморозки это неприятное явление и последствия повреждений можно будет оценить через неделю-две", - отметила специалист.

Т.Адаменко уточнила, что в первую очередь пострадают от похолодания абрикосы, вишни, черешни, персики.

"Повреждается цветочная завязь при нуле градусов, а у нас было минус один-шесть. И несколько дней подряд", - добавила она.

По словам агрометеоролога, повреждения зависит от продолжительности действий заморозков и интенсивности.

"Все будет зависеть от того, кто, что посадил, в том числе плодовые (дерева - ред.). Если саженцы привезены, например, из Турции, а не районированные к нашему климату, то они, в первую очередь погибнут (будущий урожай - ред.)", - рассказала специалист.

Т.Адаменко сообщила, что интенсивные заморозки наблюдались в западных, северных областях, а также в Харьковской области, где был и мороз, и снег.

"Вчера ночью на севере Харьковской области было минус семь градусов в воздухе на высоте двух метров. Это крона дерева", - сказала она.

При этом, уточнила специалист, в некоторых районах севера заморозки на поверхности почвы достигали минус 9-12 градусов.

По прогнозам синоптиков, рассказала Адаменко, с 25 апреля придет потепление, даже до 20 градусов с отметкой плюс. Правда, заметила она, 22-23 числа по всей территории государства ожидаются небольшие дожди, при этом сохраняется угроза заморозков на поверхности почвы, но они будут не интенсивными.

Как сообщали в Минагрополитики, значительное похолодание в Украине существенно не повлияет на урожай озимых и яровых культур.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы