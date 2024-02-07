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Через ворожу атаку у Києві запроваджені тимчасові зміни у русі громадського транспорту

Через ворожу атаку у Києві запроваджені тимчасові зміни у русі громадського транспорту

Київ • УНН

 • 56892 перегляди

У зв'язку з ракетним ударом росії по Києву, в столиці тимчасово змінено рух громадського транспорту: деякі трамваї, тролейбуси та автобуси затримуються або змінюються маршрути.

Після масованого обстрілу, в столиці України змінено рух громадського транспорту. Про це передає УНН із посиланням на інформацію Київської міської державної адміністрації.

Деталі

У зв’язку з терористичним актом країни-агресора, в Києві затримується рух трамваїв №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Втім для зручності пасажирів вже організовано рух автобусів маршрутом: вул. Милославська – ст. м."Чернігівська".

Також затримується рух автобусів №6, 33-Т, 63, 118 через перекриття руху транспорту;

Затримується рух тролейбусів №11, 12, 43, 43-К, 45 через відсутність напруги на вул. Василя Касіяна/просп. Академіка Глушкова.

Трамваї зі ст. м. "Позняки", "Бориспільська", ДВРЗ, ЗЗБК рухаються до ст. м. "Лісова".

Нагадаємо

За словами мера Києва, кількість постраждалих в результаті російського ракетного удару по Києву зросла до 13 осіб, серед яких є вагітна жінка.

Внаслідок масованої повітряної атаки росії 7 лютого, одна людина загинула і десятки отримали поранення у 6 областях України, пошкоджено будівлі, газові мережі та комунікації.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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