Через ворожу атаку у Києві запроваджені тимчасові зміни у русі громадського транспорту
Київ • УНН
У зв'язку з ракетним ударом росії по Києву, в столиці тимчасово змінено рух громадського транспорту: деякі трамваї, тролейбуси та автобуси затримуються або змінюються маршрути.
Після масованого обстрілу, в столиці України змінено рух громадського транспорту. Про це передає УНН із посиланням на інформацію Київської міської державної адміністрації.
Деталі
У зв’язку з терористичним актом країни-агресора, в Києві затримується рух трамваїв №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.
Втім для зручності пасажирів вже організовано рух автобусів маршрутом: вул. Милославська – ст. м."Чернігівська".
Також затримується рух автобусів №6, 33-Т, 63, 118 через перекриття руху транспорту;
Затримується рух тролейбусів №11, 12, 43, 43-К, 45 через відсутність напруги на вул. Василя Касіяна/просп. Академіка Глушкова.
Трамваї зі ст. м. "Позняки", "Бориспільська", ДВРЗ, ЗЗБК рухаються до ст. м. "Лісова".
Нагадаємо
За словами мера Києва, кількість постраждалих в результаті російського ракетного удару по Києву зросла до 13 осіб, серед яких є вагітна жінка.
Внаслідок масованої повітряної атаки росії 7 лютого, одна людина загинула і десятки отримали поранення у 6 областях України, пошкоджено будівлі, газові мережі та комунікації.