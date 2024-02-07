Из-за вражеской атаки в Киеве введены временные изменения в движении общественного транспорта

После массированного обстрела, в столице Украины изменено движение общественного транспорта. Об этом передает УНН с ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.

Детали

В связи с террористическим актом страны-агрессора, в Киеве задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Впрочем, для удобства пассажиров уже организовано движение автобусов по маршруту: ул. Милославская - ст. м. "Черниговская".

Также задерживается движение автобусов №6, 33-Т, 63, 118 из-за перекрытия движения транспорта;

Задерживается движение троллейбусов №11, 12, 43, 43-К, 45 из-за отсутствия напряжения на ул. Василия Касияна/просп. Академика Глушкова.

Трамваи со ст. м. "Позняки", "Бориспольская", ДВРЗ, ЗЗБК движутся до ст. м. "Лесная".

Напомним,

По словам мэра Киева, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Киеву возросло до 13 человек, среди которых есть беременная женщина.

В результате массированной воздушной атаки россии 7 февраля, один человек погиб и десятки получили ранения в 6 областях Украины, повреждены здания, газовые сети и коммуникации.