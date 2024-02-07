Из-за вражеской атаки в Киеве введены временные изменения в движении общественного транспорта
Киев • УНН
В связи с ракетным ударом россии по Киеву, в столице временно изменено движение общественного транспорта: некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы задерживаются или меняются маршруты.
После массированного обстрела, в столице Украины изменено движение общественного транспорта. Об этом передает УНН с ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.
Детали
В связи с террористическим актом страны-агрессора, в Киеве задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.
Впрочем, для удобства пассажиров уже организовано движение автобусов по маршруту: ул. Милославская - ст. м. "Черниговская".
Также задерживается движение автобусов №6, 33-Т, 63, 118 из-за перекрытия движения транспорта;
Задерживается движение троллейбусов №11, 12, 43, 43-К, 45 из-за отсутствия напряжения на ул. Василия Касияна/просп. Академика Глушкова.
Трамваи со ст. м. "Позняки", "Бориспольская", ДВРЗ, ЗЗБК движутся до ст. м. "Лесная".
Напомним,
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Из-за вражеской атаки в Киеве введены временные изменения в движении общественного транспорта
В связи с ракетным ударом россии по Киеву, в столице временно изменено движение общественного транспорта: некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы задерживаются или меняются маршруты.
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