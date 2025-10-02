Через ранкову атаку рф дронами на Київщині поранено чоловіка
Київ • УНН
У Київській області внаслідок ранкової атаки російських дронів поранено чоловіка 1973 року народження. Він отримав термічні опіки першого ступеня, його госпіталізовано.
У Київській області внаслідок ранкового удару російських військ дронами відомо про одного пораненого, що збільшує кількість постраждалих внаслідок атаки рф з вечора до двох, повідомив у четвер голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
Ворог не припиняє тероризувати мирні населені пункти Київщини. Зранку - нова атака дронами на нашу область. На жаль, у Вишгородському районі постраждала людина
З його слів, там загорівся приватний будинок. "Чоловік 1973 року народження отримав термічні опіки першого ступеня рук, лобної ділянки та внутрішньої частини обох стоп", - зазначив голова ОВА.
Постраждалого, з його слів, госпіталізовано до місцевої лікарні. Пожежа будинку ліквідована.
У Київській області через атаку рф постраждав чоловік - ОВА02.10.25, 01:16 • 2316 переглядiв