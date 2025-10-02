Через ранкову атаку рф дронами на Київщині поранено чоловіка

$41.220.08
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 11243 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 11718 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 19603 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
03:16 • 14994 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 18156 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 36303 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 47520 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30242 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 53744 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Популярнi новини
росіяни на ТОТ переводять насосні станції на забір води прямо з водойм 1 жовтня, 23:36 • 10998 перегляди
Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та нової спеціальності2 жовтня, 01:45 • 10718 перегляди
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.Photo2 жовтня, 02:33 • 13186 перегляди
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру03:06 • 13125 перегляди
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto05:59 • 10253 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 6946 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo05:30 • 19603 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 47521 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 38564 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 53744 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 43773 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 52559 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 35480 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 38332 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 48015 перегляди
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Starlink
TikTok

Через ранкову атаку рф дронами на Київщині поранено чоловіка

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

У Київській області внаслідок ранкової атаки російських дронів поранено чоловіка 1973 року народження. Він отримав термічні опіки першого ступеня, його госпіталізовано.

Через ранкову атаку рф дронами на Київщині поранено чоловіка

У Київській області внаслідок ранкового удару російських військ дронами відомо про одного пораненого, що збільшує кількість постраждалих внаслідок атаки рф з вечора до двох, повідомив у четвер голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Ворог не припиняє тероризувати мирні населені пункти Київщини. Зранку - нова атака дронами на нашу область. На жаль, у Вишгородському районі постраждала людина

- написав Калашник.

З його слів, там загорівся приватний будинок. "Чоловік 1973 року народження отримав термічні опіки першого ступеня рук, лобної ділянки та внутрішньої частини обох стоп", - зазначив голова ОВА.

Постраждалого, з його слів, госпіталізовано до місцевої лікарні. Пожежа будинку ліквідована.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Київська область