Из-за утренней атаки РФ дронами в Киевской области ранен мужчина

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

В Киевской области в результате утренней атаки российских дронов ранен мужчина 1973 года рождения. Он получил термические ожоги первой степени, госпитализирован.

В Киевской области в результате утреннего удара российских войск дронами известно об одном раненом, что увеличивает количество пострадавших в результате атаки РФ с вечера до двух, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Враг не прекращает терроризировать мирные населенные пункты Киевщины. Утром – новая атака дронами на нашу область. К сожалению, в Вышгородском районе пострадал человек

- написал Калашник.

По его словам, там загорелся частный дом. "Мужчина 1973 года рождения получил термические ожоги первой степени рук, лобной области и внутренней части обеих стоп", - отметил глава ОВА.

Пострадавший, по его словам, госпитализирован в местную больницу. Пожар дома ликвидирован.

Юлия Шрамко

