Из-за утренней атаки РФ дронами в Киевской области ранен мужчина
Киев • УНН
В Киевской области в результате утренней атаки российских дронов ранен мужчина 1973 года рождения. Он получил термические ожоги первой степени, госпитализирован.
В Киевской области в результате утреннего удара российских войск дронами известно об одном раненом, что увеличивает количество пострадавших в результате атаки РФ с вечера до двух, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Враг не прекращает терроризировать мирные населенные пункты Киевщины. Утром – новая атака дронами на нашу область. К сожалению, в Вышгородском районе пострадал человек
По его словам, там загорелся частный дом. "Мужчина 1973 года рождения получил термические ожоги первой степени рук, лобной области и внутренней части обеих стоп", - отметил глава ОВА.
Пострадавший, по его словам, госпитализирован в местную больницу. Пожар дома ликвидирован.
