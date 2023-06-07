Через підрив Каховської ГЕС у Херсоні і на Миколаївщині затоплені енергооб'єкти - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС та спричинену повінь без світла 20 тисяч споживачів на Херсонщині, підтоплена насосна станція Херсонської ТЕЦ, у Херсоні підтоплені 129 трансформаторних підстанцій, на Миколаївщині - затоплені дві сонячні електростанції, енергосистема країни працює стабільно, повідомили в Міненерго, передає УНН.
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"Через підрив окупантами Каховської ГЕС та спричинену ним повінь триває надзвичайна ситуація на півдні країни. У Херсоні та сусідніх населених пунктах через паводок без світла лишилися майже 20 тисяч споживачів. Підтоплена насосна станція Херсонської ТЕЦ", - повідомили у міністерстві.
Основні потужності теплоелектроцентралі, як повідомляється, - поки поза межами зони ризику.
"У місті станом на ранок підтоплені і відповідно пошкоджені 129 трансформаторних підстанцій. Також на Миколаївщині внаслідок паводку підтоплені дві сонячні електростанції", - ідеться у повідомленні.
Ситуацію на ЗАЕС, як зазначається, постійно моніторять експерти Енергоатому. "Прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої електростанції наразі немає", - вказали у Міненерго.
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф територій. "У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 7 населених пунктів. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях", - зазначили у відомстві.
"Попри усі виклики енергетична система країни працює стабільно. Дефіциту електроенергії немає. Однак через підрив Каховської ГЕС у майбутньому можливі труднощі із заживленням та налагодженням стабільного електропостачання для споживачів прилеглих територій після їх деокупації", - зауважили у Міненерго.
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу, як повідомляється, становив 126 МВт*год. Експорт до Польщі – 800 МВт*год.
За добу обсяг газу у сховищах зріс на 19,7 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива зростають та становили понад 9,7 мільярда метрів кубічних.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.