Через підрив Каховської ГЕС у Херсоні і на Миколаївщині затоплені енергооб'єкти - Міненерго

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 2648 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 7138 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 19137 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 25073 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 61251 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 50960 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 52563 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117393 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182335 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 203813 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
23%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 38609 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 20141 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 18153 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 8748 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 40482 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 19189 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 41786 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 61292 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 203827 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 255231 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 7018 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 7240 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 21869 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 26587 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 42484 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Через підрив Каховської ГЕС у Херсоні і на Миколаївщині затоплені енергооб'єкти - Міненерго

Київ • УНН

 • 474783 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС та спричинену повінь без світла 20 тисяч споживачів на Херсонщині, підтоплена насосна станція Херсонської ТЕЦ, у Херсоні підтоплені 129 трансформаторних підстанцій, на Миколаївщині - затоплені дві сонячні електростанції, енергосистема країни працює стабільно, повідомили в Міненерго, передає УНН.

Через підрив Каховської ГЕС у Херсоні і на Миколаївщині затоплені енергооб'єкти - Міненерго

Деталі

"Через підрив окупантами Каховської ГЕС та спричинену ним повінь триває надзвичайна ситуація на півдні країни. У Херсоні та сусідніх населених пунктах через паводок без світла лишилися майже 20 тисяч споживачів. Підтоплена насосна станція Херсонської ТЕЦ", - повідомили у міністерстві.

Основні потужності теплоелектроцентралі, як повідомляється, - поки поза межами зони ризику.

"У місті станом на ранок підтоплені і відповідно пошкоджені 129 трансформаторних підстанцій. Також на Миколаївщині внаслідок паводку підтоплені дві сонячні електростанції", - ідеться у повідомленні.

Ситуацію на ЗАЕС, як зазначається, постійно моніторять експерти Енергоатому. "Прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої електростанції наразі немає", - вказали у Міненерго.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф територій. "У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 7 населених пунктів. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях", - зазначили у відомстві.

"Попри усі виклики енергетична система країни працює стабільно. Дефіциту електроенергії немає. Однак через підрив Каховської ГЕС у майбутньому можливі труднощі із заживленням та налагодженням стабільного електропостачання для споживачів прилеглих територій після їх деокупації", - зауважили у Міненерго.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу, як повідомляється, становив 126 МВт*год. Експорт до Польщі – 800 МВт*год.

За добу обсяг газу у сховищах зріс на 19,7 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива зростають та становили понад 9,7 мільярда метрів кубічних.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономіка
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16