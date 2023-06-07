Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсоне и в Николаевской области затоплены энергообъекты - Минэнерго

Детали

"Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и вызванного им наводнения продолжается чрезвычайная ситуация на юге страны. В Херсоне и соседних населенных пунктах из-за паводка без света остались почти 20 тысяч потребителей. Подтоплена насосная станция Херсонской ТЭЦ", - сообщили в министерстве.

Основные мощности теплоэлектроцентрали, как сообщается, - пока за пределами зоны риска.

"В городе по состоянию на утро подтоплены и соответственно повреждены 129 трансформаторных подстанций. Также в Николаевской области в результате паводка подтоплены две солнечные электростанции", - говорится в сообщении.

Ситуацию на ЗАЭС, как отмечается, постоянно мониторят эксперты Энергоатома. "Прямой угрозы из-за подрыва Каховской ГЭС для оккупированной электростанции пока нет", - указали в Минэнерго.

Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с рф территорий. "В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 7 населенных пунктов. Вследствие предыдущих обстрелов без света остается также часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях", - отметили в ведомстве.

"Несмотря на все вызовы энергетическая система страны работает стабильно. Дефицита электроэнергии нет. Однако из-за подрыва Каховской ГЭС в будущем возможны трудности с питанием и налаживанием стабильного электроснабжения для потребителей прилегающих территорий после их деоккупации", - отметили в Минэнерго.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки, как сообщается, составил 126 МВт*ч. Экспорт в Польшу – 800 МВт*ч.

За сутки объем газа в хранилищах вырос на 19,7 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива растут и составили более 9,7 миллиарда метров кубических.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОГА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.