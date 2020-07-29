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Через пандемію COVID-19 в світі різко зросла кількість пластикових відходів - ООН

Через пандемію COVID-19 в світі різко зросла кількість пластикових відходів - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. В ООН стурбовані, що через пандемію COVID-19 в світі різко зросла кількість пластикових відходів, а багато пляжів і вулиці захаращені одноразовими масками, рукавичками та порожніми флаконами з-під дезінфекції. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

Згідно з даними дослідження, проведеного під егідою Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD), карантинні заходи по боротьбі з коронавірусом привели до різкого скорочення викидів парникових газів в атмосферу, але одночасно породили гори відходів, небезпечних для навколишнього середовища.

"Забруднення пластиком і до спалаху коронавіруса було однією з найбільших загроз нашій планеті, а раптово виникла потреба в щоденному використанні певних виробів, покликаних убезпечити людей і зупинити вірус, що в ще більшому ступені посилила і без того тривожну ситуацію", - сказала директор UNCTAD з міжнародної торгівлі Памела Кок-Гамільтон.

За даними консалтингової компанії Grand View Research, обсяги продажів одних тільки одноразових масок виростуть з 800 млн доларів в 2019 році до 166 млрд доларів в 2020 році.

Також наголошується, що, згідно з опитуванням, проведеним The Los Angeles Times, за 8 тижнів карантинних обмежень 5,7 млн жителів Сінгапуру викинули упаковок на 1470 тонн більше, ніж зазвичай.

"Експерти побоюються, що близько 75% пластикових відходів, що з'явилися в зв'язку з боротьбою з коронавірусом, швидше за все, виявляться на наших звалищах і в наших морях. Наслідки всього цього дорого обійдуться людству - у всіх сенсах. Наприклад, економічні втрати в сфері рибальства, туризму і морського транспорту складуть приблизно 40 млрд доларів на рік", - інформують в ООН.

В організації додали, що відходи - одне з неминучих наслідків пандемії, але їх, як вважають в ООН, можна значно пом'якшити за допомогою виробництва замінників пластмас з екологічно чистих матеріалів.

Як повідомляв УНН, через пандемію COVID-19 світової туризм втратив 320 млрд доларів.

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