Из-за пандемии COVID-19 мировой туризм потерял 320 млрд долларов - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Из-за пандемии COVID-19 международный туризм потерял 320 млрд долларов США. Об этом сообщает Всемирная организация туризма ООН (UNWTO), передает УНН.
"Почти полная блокировка в ответ на пандемию привела к падению международного количества туристов на 98% в мае по сравнению с 2019 годом. По сравнению с прошлым годом путешествия туристов с января по май уменьшились на 56%. Это означает падение на 300 млн туристов и 320 млрд долларов США, потерянных международных поступлений от туризма, это в три раза больше, чем потери во время глобального экономического кризиса 2009 года", - говорится в сообщении.
По словам Генерального секретаря Всемирной организации туризма ООН Зураба Пололикашвили, такие данные свидетельствуют о важности восстановления туризма.
"Правительства каждого мирового региона несут двойную ответственность: определять приоритетность здравоохранения, защищая рабочие места и бизнес. Они также должны поддерживать дух сотрудничества и солидарности, который определил наш ответ на этот общий вызов", - сказал он.
Отмечается, что большинство экспертов по туризму ожидают, что международный туризм восстановится до второй половины 2021 года.
Как сообщал УНН, украинцы начали покупать туры за границу - в "открытые" страны, продажа туров выросла на 60% от уровня прошлого года и продолжает расти.