Через пандемію COVID-19 світовий туризм втратив 320 млрд доларів – ООН

"Майже повне блокування у відповідь на пандемію призвело до падіння міжнародної кількості туристів на 98% у травні порівняно з 2019 роком. У порівнянні з минулим роком подорожі туристів з січня по травень зменшилися на 56%. Це означає падіння на 300 мільйонів туристів та 320 мільярдів доларів США, втрачених у міжнародних надходженнях від туризму, що більше, ніж утричі, ніж втрати під час Глобальної економічної кризи 2009 року", – йдеться в повідомленні.

За словами Генерального секретар Всесвітньої організації туризму ООН Зураба Пололікашвілі, такі дані свідчать про важливість відновлення туризму.

"Уряди кожного світового регіону несуть подвійну відповідальність: визначати пріоритетність охорони здоров'я, захищаючи робочі місця та бізнес. Вони також повинні підтримувати дух співпраці та солідарності, який визначив нашу відповідь на цей спільний виклик", – сказав він.

Зазначається, що більшість експертів з туризму очікують, що міжнародний туризм відновиться до другої половини 2021 року.

Як повідомляв УНН, українці почали купувати тури за кордон – у "відкриті" країни, продаж турів зріс на 60% від рівня минулого року і продовжує зростати.