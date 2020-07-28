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Через пандемію COVID-19 світовий туризм втратив 320 млрд доларів – ООН

Через пандемію COVID-19 світовий туризм втратив 320 млрд доларів – ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Через пандемію COVID-19 міжнародний туризм втратив 320 млрд доларів США. Про це повідомляє Всесвітня організація туризму ООН (UNWTO), передає УНН.

"Майже повне блокування у відповідь на пандемію призвело до падіння міжнародної кількості туристів на 98% у травні порівняно з 2019 роком. У порівнянні з минулим роком подорожі туристів з січня по травень зменшилися на 56%. Це означає падіння на 300 мільйонів туристів та 320 мільярдів доларів США, втрачених у міжнародних надходженнях від туризму, що більше, ніж утричі, ніж втрати під час Глобальної економічної кризи 2009 року", – йдеться в повідомленні.

За словами Генерального секретар Всесвітньої організації туризму ООН Зураба Пололікашвілі, такі дані свідчать про важливість відновлення туризму.

"Уряди кожного світового регіону несуть подвійну відповідальність: визначати пріоритетність охорони здоров'я, захищаючи робочі місця та бізнес. Вони також повинні підтримувати дух співпраці та солідарності, який визначив нашу відповідь на цей спільний виклик", – сказав він.

Зазначається, що більшість експертів з туризму очікують, що міжнародний туризм відновиться до другої половини 2021 року.

Як повідомляв УНН, українці почали купувати тури за кордон – у "відкриті" країни, продаж турів зріс на 60% від рівня минулого року і продовжує зростати.

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