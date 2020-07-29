Из-за пандемии COVID-19 в мире резко возросло число пластиковых отходов – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В ООН обеспокоены, что из-за пандемии COVID-19 в мире резко возросло число пластиковых отходов, а многие пляжи и улицы захламлены одноразовыми масками, перчатками и пустыми флаконами из-под дезинфекции. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
Согласно данным исследования, проведенного под эгидой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), карантинные меры по борьбе с коронавирусом привели к резкому сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, но одновременно породили горы отходов, опасных для окружающей среды.
"Загрязнение пластиком и до вспышки коронавируса было одной из самых больших угроз нашей планете, а внезапно возникшая потребность в ежедневном использовании определенных изделий, призванных обезопасить людей и остановить вирус, в еще большей степени усугубила и без того тревожную ситуацию", – сказала директор UNCTAD по международной торговле Памела Кок-Гамильтон.
По данным консалтинговой компании Grand View Research, объемы продаж одних только одноразовых масок вырастут с 800 млн долларов в 2019 году до 166 млрд долларов в 2020 году.
Также отмечается, что, согласно опросу, проведенному The Los Angeles Times, за 8 недель карантинных ограничений 5,7 миллиона жителей Сингапура выбросили упаковок на 1470 тонн больше, чем обычно.
"Эксперты опасаются, что около 75% пластиковых отходов, появившихся в связи с борьбой с коронавирусом, скорее всего, окажутся на наших свалках и в наших морях. Последствия всего этого дорого обойдутся человечеству – во всех смыслах. Например, экономические потери в сфере рыболовства, туризма и морского транспорта составят примерно 40 млрд долларов в год", – информируют в ООН.
В организации добавили, что отходы – одно из неизбежных последствий пандемии, но их, как считают в ООН, можно значительно смягчить с помощью производства заменителей пластмасс из экологически чистых материалов.
Как сообщал УНН, из-за пандемии COVID-19 мировой туризм потерял 320 млрд долларов.