Из-за пандемии COVID-19 в мире резко возросло число пластиковых отходов – ООН

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98762 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104609 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130686 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109619 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129833 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101815 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102518 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104362 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

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Из-за пандемии COVID-19 в мире резко возросло число пластиковых отходов – ООН

Из-за пандемии COVID-19 в мире резко возросло число пластиковых отходов – ООН

Киев  •  УНН

 • 10691 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В ООН обеспокоены, что из-за пандемии COVID-19 в мире резко возросло число пластиковых отходов, а многие пляжи и улицы захламлены одноразовыми масками, перчатками и пустыми флаконами из-под дезинфекции. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

Согласно данным исследования, проведенного под эгидой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), карантинные меры по борьбе с коронавирусом привели к резкому сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, но одновременно породили горы отходов, опасных для окружающей среды.

"Загрязнение пластиком и до вспышки коронавируса было одной из самых больших угроз нашей планете, а внезапно возникшая потребность в ежедневном использовании определенных изделий, призванных обезопасить людей и остановить вирус, в еще большей степени усугубила и без того тревожную ситуацию", – сказала директор UNCTAD по международной торговле Памела Кок-Гамильтон.

По данным консалтинговой компании Grand View Research, объемы продаж одних только одноразовых масок вырастут с 800 млн долларов в 2019 году до 166 млрд долларов в 2020 году.

Также отмечается, что, согласно опросу, проведенному The Los Angeles Times, за 8 недель карантинных ограничений 5,7 миллиона жителей Сингапура выбросили упаковок на 1470 тонн больше, чем обычно.

"Эксперты опасаются, что около 75% пластиковых отходов, появившихся в связи с борьбой с коронавирусом, скорее всего, окажутся на наших свалках и в наших морях. Последствия всего этого дорого обойдутся человечеству – во всех смыслах. Например, экономические потери в сфере рыболовства, туризма и морского транспорта составят примерно 40 млрд долларов в год", – информируют в ООН.

В организации добавили, что отходы – одно из неизбежных последствий пандемии, но их, как считают в ООН, можно значительно смягчить с помощью производства заменителей пластмасс из экологически чистых материалов.

Как сообщал УНН, из-за пандемии COVID-19 мировой туризм потерял 320 млрд долларов.

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